Statki na Wiśle w regionie przewożą długie i ciężkie instalacje. Wiemy, co to i dokąd płyną [wideo]

2026-03-13, 18:16 Michał Zaręba/BN

Statki przewożące kolumny do oczyszczania gazów w Toruniu/fot. screen z nadesłanego wideo

Długie i ciężkie instalacje do płockiego Orlenu przepływają Wisłą przez nasz region. W piątek (13 marca) barki dotarły do Torunia. Okazuje się, że są to kolumny do oczyszczania gazów, które przybyły z Chin.

Wcześniej statki były widziane m.in. w bydgoskim Fordonie oraz w Strzelcach Dolnych (pow. bydgoski). - Ładunek jest zbyt duży dla transportu drogowego - mówi Grzegorz Samoć, ekspert ds. logistyki projektów w DSV, firmy odpowiedzialnej za koordynację całej operacji. - Większa z tych kolumn waży ponad pół tony i ma blisko 90 metrów długości - dodaje w rozmowie z Polskim Radiem PiK.



Transport związany jest z realizacją projektu „Nowa Chemia”, w ramach którego na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN w Płocku powstanie nowoczesna instalacja do produkcji surowców wykorzystywanych m.in. do produkcji tworzyw sztucznych. Kompleks ma zostać oddany do użytku nie wcześniej niż w 2030 roku.



Projekt przejmie funkcje instalacji działającej obecnie w ramach Olefin II i użytkowana będzie przez cały cykl działalności płockiego zakładu.