Uczniowie nauczą się, jak składać drony. „Bardzo chciałbym uczestniczyć w obronie narodu”
Włocławska szkoła bierze udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej „OPW z dronem”.
- Zespół Szkół Akademickich z Włocławka znalazł się w gronie szesnastu szkół w Polsce, które biorą udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej „OPW z dronem”.
- W kwietniu uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego przystąpią do szkolenia.
W zajęciach z obsługi bezzałogowych statków powietrznych weźmie udział 30 uczniów z włocławskiej szkoły. Wybór klasy wojskowej był ich świadomą decyzją. O powody pytał niektórych z nich Radosław Jagieła, reporter PR PiK:
- Chciałabym wstępnie zobaczyć, jak to jest. Interesuje mnie to i chciałabym w kryzysowej sytuacji bronić narodu.
Ministerialne szkolenia mają zakończyć się w połowie 2027 roku.