Uczniowie nauczą się, jak składać drony. „Bardzo chciałbym uczestniczyć w obronie narodu”

2026-03-11, 12:36 Radosław Jagieła/DW

Ministerialne szkolenia mają zakończyć się w połowie 2027 roku./Fot. Zespół Szkół Akademickich we Włocławku

Włocławska szkoła bierze udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej „OPW z dronem”.

Zespół Szkół Akademickich z Włocławka znalazł się w gronie szesnastu szkół w Polsce, które biorą udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej „OPW z dronem”.

W kwietniu uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego przystąpią do szkolenia.

- Zdecydowałem się na klasę wojskową, gdyż wojsko jest dla mnie bardzo ważne w tych czasach i bardzo chciałbym uczestniczyć w obronie naszego narodu.

- Chciałabym wstępnie zobaczyć, jak to jest. Interesuje mnie to i chciałabym w kryzysowej sytuacji bronić narodu.

- Mundur zawsze mnie interesował, zobaczyć, jak to jest w takiej szkole mundurowej i planuję przyszłość z mundurem.