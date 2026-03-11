Uczniowie nauczą się, jak składać drony. „Bardzo chciałbym uczestniczyć w obronie narodu”

2026-03-11, 12:36  Radosław Jagieła/DW
Ministerialne szkolenia mają zakończyć się w połowie 2027 roku./Fot. Zespół Szkół Akademickich we Włocławku

Włocławska szkoła bierze udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej „OPW z dronem”.

  • Zespół Szkół Akademickich z Włocławka znalazł się w gronie szesnastu szkół w Polsce, które biorą udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej „OPW z dronem”.
  • W kwietniu uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego przystąpią do szkolenia.
- Będziemy z młodzieżą prowadzili zajęcia teoretyczne, zapoznamy uczniów z przepisami lotniczymi oraz z takimi tematami jak meteorologia, nawigacja, bezpieczeństwo wykonywania lotów - mówi Henryk Kierzkowski, dyrektor Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Zespole Szkół Akademickich we Włocławku. - Będziemy również prowadzili zajęcia z budowy dronów. Uczniowie w pracowni zbudują je sami, a następnie przejdziemy do nauki umiejętności praktycznych - dodaje.

W zajęciach z obsługi bezzałogowych statków powietrznych weźmie udział 30 uczniów z włocławskiej szkoły. Wybór klasy wojskowej był ich świadomą decyzją. O powody pytał niektórych z nich Radosław Jagieła, reporter PR PiK:

- Zdecydowałem się na klasę wojskową, gdyż wojsko jest dla mnie bardzo ważne w tych czasach i bardzo chciałbym uczestniczyć w obronie naszego narodu.
- Chciałabym wstępnie zobaczyć, jak to jest. Interesuje mnie to i chciałabym w kryzysowej sytuacji bronić narodu.
- Mundur zawsze mnie interesował, zobaczyć, jak to jest w takiej szkole mundurowej i planuję przyszłość z mundurem.

Ministerialne szkolenia mają zakończyć się w połowie 2027 roku.

Mówi Henryk Kierzkowski

Relacja Radosława Jagieły

