Ostatni leasingowany Apache wylądował w Inowrocławiu. Kosiniak-Kamysz: To ważne dla bezpieczeństwa!

2026-03-11, 14:20 Marcin Glapiak/DW

W 56. Bazie Lotniczej odbywają się loty szkoleniowe m.in. na śmigłowcach AH-64/Fot. 56. Baza Lotnicza w Inowrocławiu

Do 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu trafił ostatni z ośmiu śmigłowców A-H64D w ramach umowy leasingowej. Jej celem jest kontynuacja szkoleń polskich pilotów i obsługi naziemnej.

Z pilotem eskadry rozmawiał reporter PR PiK Marcin Glapiak.



- To duża radość dla nas. Na razie wykorzystujemy ten sprzęt dla całej eskadry pilotów. Przed nami teraz szkolenie podstawowe dla większości pilotów. Potem przyjdzie czas na szkolenie taktyczne, bardziej precyzyjne, specjalistyczne na poligonie w Toruniu czy w Nadarzycach. Jeszcze bardzo dużo pracy przed nami - mówił pilot.

‼️Ósmy, ostatni z leasingowanych od USA śmigłowców AH-64D już w Polsce. To ważna wiadomość dla #WojskoPolskie i naszego bezpieczeństwa. Szkolenie pilotów i obsług przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Dzięki temu będziemy gotowi na przyjęcie 96 śmigłowców kupionych w USA i… pic.twitter.com/tBMIXpZTeb — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 10, 2026