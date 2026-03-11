Ostatni leasingowany Apache wylądował w Inowrocławiu. Kosiniak-Kamysz: To ważne dla bezpieczeństwa!

2026-03-11, 14:20  Marcin Glapiak/DW
W 56. Bazie Lotniczej odbywają się loty szkoleniowe m.in. na śmigłowcach AH-64/Fot. 56. Baza Lotnicza w Inowrocławiu

W 56. Bazie Lotniczej odbywają się loty szkoleniowe m.in. na śmigłowcach AH-64/Fot. 56. Baza Lotnicza w Inowrocławiu

Do 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu trafił ostatni z ośmiu śmigłowców A-H64D w ramach umowy leasingowej. Jej celem jest kontynuacja szkoleń polskich pilotów i obsługi naziemnej.

Z pilotem eskadry rozmawiał reporter PR PiK Marcin Glapiak.

- To duża radość dla nas. Na razie wykorzystujemy ten sprzęt dla całej eskadry pilotów. Przed nami teraz szkolenie podstawowe dla większości pilotów. Potem przyjdzie czas na szkolenie taktyczne, bardziej precyzyjne, specjalistyczne na poligonie w Toruniu czy w Nadarzycach. Jeszcze bardzo dużo pracy przed nami - mówił pilot.

Przypomnijmy do naszego kraju ma trafić w sumie 96 śmigłowców nowszego typu AH-64E. Kontrakt warty 10 mld dolarów ma być realizowany od 2028 roku.

Relacja Marcina Glapiaka

Region

Toruń myśli o kolejnej, dużej imprezie sportowej. Reporter PR PiK ustalił, kto może wyłożyć pieniądze

Toruń myśli o kolejnej, dużej imprezie sportowej. Reporter PR PiK ustalił, kto może wyłożyć pieniądze

2026-03-11, 13:30
Uczniowie nauczą się, jak składać drony. Bardzo chciałbym uczestniczyć w obronie narodu

Uczniowie nauczą się, jak składać drony. „Bardzo chciałbym uczestniczyć w obronie narodu”

2026-03-11, 12:36
Pomoc zwalnianym pracownikom bydgoskiego Stomilu oferuje Towarzystwo Ekonomiczne

Pomoc zwalnianym pracownikom bydgoskiego Stomilu oferuje Towarzystwo Ekonomiczne

2026-03-11, 11:50
Rośnie popularność sklepów militarnych. Odwiedzają je nie tylko wojskowi, ale i uczniowie [zdjęcia]

Rośnie popularność sklepów militarnych. Odwiedzają je nie tylko wojskowi, ale i uczniowie [zdjęcia]

2026-03-11, 10:40
Groźny pożar pod Mogilnem. Rolnik stracił wiele sprzętu potrzebnego do pracy

Groźny pożar pod Mogilnem. Rolnik stracił wiele sprzętu potrzebnego do pracy

2026-03-11, 09:45
Oszustwa internetowe w Nakle. Borys M. zatrzymany w Londynie

Oszustwa internetowe w Nakle. Borys M. zatrzymany w Londynie

2026-03-11, 09:28
Z punktu widzenia militarnego Bydgoszcz jest kluczowym ośrodkiem we współpracy w ramach NATO [Rozmowa Dnia]

„Z punktu widzenia militarnego Bydgoszcz jest kluczowym ośrodkiem we współpracy w ramach NATO” [Rozmowa Dnia]

2026-03-11, 08:58
Najlepiej wiedzą, co we wsi piszczy. Dzisiaj świętuje ponad 40 tysięcy sołtysek i sołtysów w kraju

Najlepiej wiedzą, co we wsi piszczy. Dzisiaj świętuje ponad 40 tysięcy sołtysek i sołtysów w kraju

2026-03-11, 08:40
Mobilny psycholog i sprzątanie bardzo zaniedbanych mieszkań. To nowa oferta MOPS

Mobilny psycholog i sprzątanie bardzo zaniedbanych mieszkań. To nowa oferta MOPS

2026-03-11, 07:55

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę