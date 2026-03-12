Ciepło serca przekaż w słoiku. Społecznicy zachęcają do wsparcia potrzebujących

2026-03-12, 07:46  Tatiana Adonis/DW
6 kwietnia wolontariusze będą czekać przy Jadłodzielni Wspólna Spiżarnia przy Gdańskiej 79/ Fot. Tatiana Adonis

6 kwietnia wolontariusze będą czekać przy Jadłodzielni Wspólna Spiżarnia przy Gdańskiej 79/ Fot. Tatiana Adonis

Można podzielić się wielkanocnym jedzeniem lub przynieść dary, które trafią do świątecznych paczek. Wszystko w ramach akcji „Ciepło serca w słoiku”. W Bydgoszczy rozpoczyna się jej wiosenna edycja.

Finał akcji odbędzie się w Wielkanocny Poniedziałek. O szczegółach mówią Ireneusz Nitkiewicz i Bartosz Mikołajczyk z Fundacji Chcepomagam.

- Tradycyjnie zbieramy żywność o przedłużonym terminie, a w czasie finału dzielimy się świątecznym jedzeniem - mówi Ireneusz Nitkiewicz.

- W związku z tym, że znów prowadzimy akcję dotyczącą domów dziecka i pomocy dzieciom w rodzinnych domach dziecka, uruchomiamy również zbiórkę finansową, bo chcemy ufundować bilety do kina. Kidy zrobiliśmy to w grudniu, dzieci były bardzo zadowolone i szczęśliwe. Chcemy zapewnić im oprócz jedzenia również troszeczkę kultury - mówi Bartosz Mikołajczyk z Fundacji Chcepomagam.

Społecznicy będą pomagać także osobom w kryzysie bezdomności, tym, którzy korzystają z jadłodzielni na co dzień. Odwiedzą m.in. koczowiska, by dotrzeć ze wsparciem do potrzebujących.

- Chodzi o to, by chętni podzielili się jedzeniem w Poniedziałek Wielkanocny, przekazali to, co zostało po świętach. Tak, aby nadmiar żurku, białej kiełbasy, pasztetów pieczonych, mazurków, bab wielkanocnych nie wylądował w śmietniku i nie zmarnował się. Ciepłe potrawy, jak np. bigos, najlepiej przynieść w słoiku - dodaje Ireneusz Nitkiewicz.

6 kwietnia wolontariusze będą czekać przy Jadłodzielni Wspólna Spiżarnia przy Gdańskiej 79. To tam Bydgoszczanie będą mogli przynosić potrawy ze świątecznego stołu.

Jak wziąć udział w akcji „Ciepło serca w słoiku”?
Żywność, słodycze czy środki higieny można przynosić do 27 marca. Szczegóły na stronie fundacji Chcepomagam.

Lista miejsc zbiórki:

  • Bydgoska Szkoła Wyższa, ul. Unii Lebelskiej 4C
  • Ritter Slow Fashion, ul. Świętojańska 2
  • Expert Auto, ul. Dąbrowa 46
  • Euromaster Landowscy Opon-Lan ul. Łęczycka
  • dodatkowo jedzenie można zostawiać w miejscach oznaczonych plakatem - na terenie Bydgoszczy

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Wyrok za zabójstwo teściowej. Toruński sąd skazał zięcia na ponad 20 lat więzienia

Wyrok za zabójstwo teściowej. Toruński sąd skazał zięcia na ponad 20 lat więzienia

2026-03-12, 09:34
Janusz Zemke: Inwestycje w bydgoskim Nitrochemie mogą przekroczyć dwa miliardy złotych [Rozmowa Dnia]

Janusz Zemke: Inwestycje w bydgoskim Nitrochemie mogą przekroczyć dwa miliardy złotych [„Rozmowa Dnia"]

2026-03-12, 09:02
W gminie Tuchola ma powstać duża farma wiatrowa. Znamy szczegóły

W gminie Tuchola ma powstać duża farma wiatrowa. Znamy szczegóły

2026-03-12, 06:50
Wybory prezydenckie we Włocławku - nadal nie wszystko jest jasne

Wybory prezydenckie we Włocławku - nadal nie wszystko jest jasne

2026-03-11, 21:16
Strajk pracowników Lufthansy. Odwołano loty na trasie Bydgoszcz - Frankfurt

Strajk pracowników Lufthansy. Odwołano loty na trasie Bydgoszcz - Frankfurt

2026-03-11, 19:18
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rozpoczyna współpracę z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rozpoczyna współpracę z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi

2026-03-11, 19:01
Bydgoskie Misterium co roku przyciąga tysiące wiernych. Znamy szczegóły tegorocznej edycji

Bydgoskie Misterium co roku przyciąga tysiące wiernych. Znamy szczegóły tegorocznej edycji

2026-03-11, 18:01
Wyciek gazu w Chełmnie przy ul. Szosa Grudziądzka. Około 150 osób ewakuowano

Wyciek gazu w Chełmnie przy ul. Szosa Grudziądzka. Około 150 osób ewakuowano

2026-03-11, 17:06
Tak policjanci z regionu szkolili się w ratownictwie wodnym [wideo]

Tak policjanci z regionu szkolili się w ratownictwie wodnym [wideo]

2026-03-11, 15:57

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę