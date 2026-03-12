Ciepło serca przekaż w słoiku. Społecznicy zachęcają do wsparcia potrzebujących

6 kwietnia wolontariusze będą czekać przy Jadłodzielni Wspólna Spiżarnia przy Gdańskiej 79/ Fot. Tatiana Adonis
Można podzielić się wielkanocnym jedzeniem lub przynieść dary, które trafią do świątecznych paczek. Wszystko w ramach akcji „Ciepło serca w słoiku”. W Bydgoszczy rozpoczyna się jej wiosenna edycja.
Finał akcji odbędzie się w Wielkanocny Poniedziałek. O szczegółach mówią Ireneusz Nitkiewicz i Bartosz Mikołajczyk z Fundacji Chcepomagam.
- Tradycyjnie zbieramy żywność o przedłużonym terminie, a w czasie finału dzielimy się świątecznym jedzeniem - mówi Ireneusz Nitkiewicz.
- W związku z tym, że znów prowadzimy akcję dotyczącą domów dziecka i pomocy dzieciom w rodzinnych domach dziecka, uruchomiamy również zbiórkę finansową, bo chcemy ufundować bilety do kina. Kidy zrobiliśmy to w grudniu, dzieci były bardzo zadowolone i szczęśliwe. Chcemy zapewnić im oprócz jedzenia również troszeczkę kultury - mówi Bartosz Mikołajczyk z Fundacji Chcepomagam.
Społecznicy będą pomagać także osobom w kryzysie bezdomności, tym, którzy korzystają z jadłodzielni na co dzień. Odwiedzą m.in. koczowiska, by dotrzeć ze wsparciem do potrzebujących.
- Chodzi o to, by chętni podzielili się jedzeniem w Poniedziałek Wielkanocny, przekazali to, co zostało po świętach. Tak, aby nadmiar żurku, białej kiełbasy, pasztetów pieczonych, mazurków, bab wielkanocnych nie wylądował w śmietniku i nie zmarnował się. Ciepłe potrawy, jak np. bigos, najlepiej przynieść w słoiku - dodaje Ireneusz Nitkiewicz.
6 kwietnia wolontariusze będą czekać przy Jadłodzielni Wspólna Spiżarnia przy Gdańskiej 79. To tam Bydgoszczanie będą mogli przynosić potrawy ze świątecznego stołu.
Jak wziąć udział w akcji „Ciepło serca w słoiku”? Żywność, słodycze czy środki higieny można przynosić do 27 marca. Szczegóły na stronie fundacji Chcepomagam.
Lista miejsc zbiórki:
Bydgoska Szkoła Wyższa, ul. Unii Lebelskiej 4C
Ritter Slow Fashion, ul. Świętojańska 2
Expert Auto, ul. Dąbrowa 46
Euromaster Landowscy Opon-Lan ul. Łęczycka
dodatkowo jedzenie można zostawiać w miejscach oznaczonych plakatem - na terenie Bydgoszczy
