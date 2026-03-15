Jest plan, by w Toruniu wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Co na to mieszkańcy?

2026-03-15, 21:15 Michał Zaręba/MG

Czy Toruń wzorem innych miast ograniczy nocną sprzedaż alkoholu w sklepach? Swoje uwagi mogą zgłaszać Torunianie w konsultacjach społecznych.

Ograniczenia mogą dotyczyć całego miasta lub wybranych osiedli między godz. 22:00 a 6:00. W weekend zorganizowano otwarte spotkanie z urzędnikami, nie cieszyło się jednak dużym zainteresowaniem mieszkańców.



- Takie rozwiązanie jest prawną formą ograniczenia dostępu do alkoholu - mówił Łukasz Typek, dyrektor wydziału komunikacji i działalności gospodarczej Urzędu Miasta Torunia. - Ostatnio stało się popularne i dyskutowane w całym kraju, a uchwały ograniczające nocną sprzedaż napojów alkoholowych wprowadziły m.in. Gdańsk, Szczecin i Wrocław, a w naszym regionie Aleksandrów Kujawski, Bydgoszcz, Grudziądz, Nakło nad Notecią czy Włocławek.



Konsultacje potrwają do 23 marca. Uwagi zgłaszać można również w ankiecie dostępnej na stronie Urzędu Miasta. Ostateczne zmiany zatwierdzi Rada Miasta.