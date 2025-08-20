Germaniści w Toruniu: Przegrywamy w walce z zainteresowaniem ucznia

2025-08-20, 20:22 Monika Kaczyńska / Redakcja

XX Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego. / Fot. Facebook PSNJN

Sztuczna inteligencja, dobrostan, higiena cyfrowa - to niektóre tematy podejmowane w Toruniu przez pedagogów. Rozpoczął się XX Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Pedagodzy zwracali uwagę, m.in. na to, że muszą kłaść duży nacisk na motywowanie uczniów do nauki.



- Mówimy o pokolenie smartfonowym. Trudno jest ich oderwać i skupić na takiej rzetelnej pracy - mówi Magdalena Budzyńska, prezeska toruńskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. - Przegrywamy w walce z zainteresowaniem ucznia. Smartfon, Tik-Tok, media, które dają im szybkie obrazy są łatwe i dostępne. To, co oferuje szkoła jest trudniejsze, wymaga większego skupienia.



Zjazd zakończy się w czwartek (21.08).