Nauczycielka z Torunia znęcała się nad niepełnosprawnym dzieckiem? Sprawę bada prokuratura

2025-07-11, 13:48 Michał Zaręba/Redakcja

Prokuratura Toruń Wschód sprawdza, czy nauczycielka jednej ze szkół podstawowych znęcała się nad 9-letnim niepełnosprawnym uczniem/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Czy nauczycielka ze szkoły podstawowej pod Toruniem znęcała się nad uczniem z niepełnosprawnością ? Wyjaśni to prokuratorskie śledztwo.

– Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, będącego nauczycielem, czym działano na szkodę małoletniego ucznia tej szkoły. Jak dotąd nie przedstawiono nikomu zarzutów, przesłuchano między innymi dyrektora szkoły, nauczycieli mających kontakt z pokrzywdzonym i psychologa, po uprzednim zwolnieniu go z tajemnicy zawodowej – mówiła Joanna Becińska, Prokurator Rejonowy w Prokuraturze Toruń Wschód.



– Prokurator uzyskał również z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy materiały, znajdujące się w dyspozycji komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy wojewodzie kujawsko-pomorskim. Po zgromadzeniu całego materiału dochodowego zostanie dokonana jego ocena i podjęta decyzja co do sposobu zakończenia postępowania. W tym, co do zasadności postawienia zarzutów osobie podejrzanej. Przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech – dodała Becińska.



Nauczycielka miała m.in. zamykać 9-latka w kantorku. Sprawę opisały toruńskie Nowości.