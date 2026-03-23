We Włocławku powstaną kolejne mieszkania na tani wynajem. Dla kogo będą przeznaczone?

2026-03-23, 18:59 Radosław Jagieła/BN

We Włocławku powstaną kolejne mieszkania na tani wynajem/fot. Radosław Jagieła

Jeszcze w tym roku powstaną kolejne mieszkania na tani wynajem we Włocławku. Będą one dostępne przy ulicy Celulozowej. Obecnie trwa tam budowa siódmego bloku.

- W drugim kwartale tego roku zakładamy nabór najemców na 42 lokale, które wykonawca aktualnie realizuje i je buduje - zapowiada prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - Przypomnę, są to mieszkania pod klucz, czyli wyposażone w biały montaż, wewnętrzne drzwi oraz podłogi - dodaje.



Zastępca włodarza miasta Jarosław Zdanowski informuje, że ok. 10 proc. tych mieszkań będzie przeznaczona dla seniorów. - Reszta przypadnie głównie młodym osobom, preferowany wiek do 35. roku życia, oraz rodzinom z dziećmi - dodaje. Mieszkania będą przydzielane na podstawie dochodów. - Punkty będą też przyznawane dodatkowo osobom z niepełnosprawnościami oraz wychowankom placówek wychowawczych z Włocławka - mówi Jarosław Zdanowski.



Koszt budowy bloku to ponad 20 milionów złotych. Znaczna część tej kwoty to dotacje - krajowa z Funduszu Dopłat i unijna z Krajowego Planu Odbudowy.