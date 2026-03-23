W części Włocławka woda jest niezdatna do picia. Powodem zanieczyszczenie bakteriami coli

2026-03-23, 17:22  BN
Fot. ilustracyjna

Fot. ilustracyjna

Mieszkańcy rejonu ul. Królewieckiej we Włocławku nie mogą korzystać z wody z kranu do celów spożywczych. Sanepid wydał komunikat o jej zanieczyszczeniu bakteriami grupy coli.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku poinformowało o pogorszeniu jakości wody w sieci wodociągowej. Jednocześnie sanepid wydał oficjalny komunikat, w którym stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Problem dotyczy rejonu ul. Królewieckiej – na odcinku od ul. Przedmiejskiej do ul. Zduńskiej. Woda została uznana za niezdatną do spożycia z powodu zanieczyszczenia bakteriologicznego (bakterie grupy coli).

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Wody z kranu nie wolno pić ani używać do przygotowywania posiłków. Nie należy nią także myć owoców, warzyw i naczyń, ani używać do kąpieli, mycia zębów czy przemywania ran. Dopuszczalne jest jedynie wykorzystanie wody do prac porządkowych, takich jak mycie podłóg, oraz do spłukiwania toalet.


