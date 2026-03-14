Włocławek. Z Wisły wyłowiono dryfujące ciało mężczyzny

Ciało wydobyto z Wisły po godz. 20. / Fot. WOPR Włocławek

Do zdarzenia doszło ok. godz. 20 na wysokości dolnego awanportu przy stopniu wodnym we Włocławku.

- Po dotarciu na miejsce nasi ratownicy wraz ze strażakami grupy wodno-nurkowej KM PSP we Włocławku wydobyli ciało mężczyzny na brzeg, które przekazano patrolowi policji z KMP we Włocławku - informuje WOPR Włocławek.



Na chwilę obecną nie jest znany wiek ani tożsamość mężczyzny.