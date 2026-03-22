Motocykliści pożegnali zimę i przywitali wiosnę. Zlot miłośników dwóch kółek we Włocławku [zdjęcia i wideo]

2026-03-22, 08:00 Radosław Jagieła/BN

Motocykliści pożegnali zimę i przywitali wiosnę/fot. Radosław Jagieła

Miłośnicy dwóch kółek w licznej grupie przyjechali w sobotę (21 marca) do Włocławka. Do Wisły trafiła Marzanna, a wraz z nią - symbolicznie - koniec chłodnych miesięcy.

Wydarzenie zorganizowało Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza. Nasz reporter porozmawiał z motocyklistami. - Pierwszy motocykl dostałem na komunię - usłyszał Radosław Jagieła. - Wcześniej ojciec jeździł, a teraz mam po nim motocykl - dodał kolejny z uczestników zlotu.



Stowarzyszenia zrzeszające fanów motocykli jest w regionie więcej. - Funkcjonują one również w Brześciu Kujawskim, Włocławku, Kowalu, Lubieniu Kujawskim - usłyszał reporter PR PiK.