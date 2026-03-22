Kawałek Maroka w Wąbrzeźnie! Nowy ogród nad jeziorem będzie cieszył oko na jesieni

2026-03-22, 11:00 Monika Kaczyńska/DW

W Wąbrzeźnie przybędzie miejsc do rekreacji/Fot. Dorota Witt

Teren przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie zostanie zagospodarowany. Powstanie tam ogród marokański.

- Będzie to miejsce inspirowane klimatem orientu, pełne harmonii i kolorów - zapowiada burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski. - Dużo mozaiki, kolorystyka śródziemnomorska, pergole, nasadzenia charakterystyczne dla klimatu śródziemnomorskiego, ale takie, które poradzą sobie u nas, do tego mała architektura, stylizowane ławeczki, stoły, krzesełka - wszystko to stworzy ciekawe miejsce do rekreacji - dodaje.



Ogród zostanie urządzony na powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, nad jeziorem, w miejscu lubianym przez mieszkańców i turystów. Wszystko ma być gotowe jesienią. Miasto dostało na projekt ponad 1,5 mln zł unijnego dofinansowania.