Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg z wizytą w Bydgoszczy

2026-03-22, 18:30 Monika Siwak/DW

O naprawę systemu szpitalnych oddziałów porodowych zaapelował do rządu w Bydgoszczy współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg

O naprawę systemu szpitalnych oddziałów porodowych zaapelował do rządu w Bydgoszczy współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.

- Od początku roku zamknięto 25 porodówek, a kolejne są zagrożone - mówił poseł Zandberg. - Mam serdeczną prośbę do pana premiera Tuska, żebyśmy pochylili się nad zmianą systemu finansowania porodówek w Polsce, bo prawo do bezpiecznego porodu w dobrych warunkach nie może być ograniczone tylko do kobiet, które mieszkają w największych polskich miastach - dodał.



Donald Tusk o porodówkach w Polsce







– Jeśli nie ma odpowiedniej liczby zabiegów, procedur, a w tym przypadku porodów, to utrzymywanie takich placówek traci jakikolwiek sens organizacyjno-finansowy – powiedział premier. – Nie jestem politycznym samobójcą. Chyba nikt nie może pomyśleć, że wpadłem na pomysł, żeby wkurzyć setki tysięcy kobiet – dodał.



Adrian Zandberg zapowiada interpelację



W piątek premier był pytany o likwidowane w kraju porodówki. Zwrócił uwagę, że Polska ma jedną z najgęstszych sieci porodówek w Europie.

Poseł Adrian Zandberg zapowiedział też w Bydgoszczy, że złoży interpelację w sprawie przetargu na wynajem samochodów dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, pytając o uzasadnienie specyfikacji, wskazującej - według sugestii działaczy Razem - na konkretne modele luksusowych aut. W tej samej sprawie zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zapowiedział wczoraj poseł PiS Bartosz Kownacki. Szerzej o tym informowaliśmy tutaj





„Urząd Marszałkowski informuje, że jedna z trzech części tego przetargu została unieważniona z powodu braku ofert. Czy postępowanie wzbudzi jakieś pytania, trzeba pytać instytucję, do której pan poseł napisał” - czytamy w odpowiedzi od rzeczniczki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na prośbę o odniesienie się do zawiadomienia.





