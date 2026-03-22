Barwne postaci krążyły po Bydgoszczy. Bykon zgromadził fanów gier i filmów z całego kraju

2026-03-22, 17:00 Monika Siwak/DW

Bykon zgromadził fanów gier i filmów z całego kraju

Kolorowe postacie z gier, filmów czy literatury krążyły przez dwa dni po ulicach Bydgoszczy. To przebrani uczestnicy Bykonu, czyli Bydgoskiego Konwentu Multifandomowego zorganizowanego w Zespole Szkół Mechanicznych i Wyższej Szkole Gospodarki.

Dziś odbyły się m.in. spotkania z użyczającym głosu Wiedźminowi aktorem Jackiem Rozenkiem i Beatą Jewiarz - głosem Yennefer, prelekcja o biochemii uczuć w świecie fantastyki i dyskusja o moralności w grach. Uczestnicy Bykonu przyjechali z różnych stron kraju. Dla niektórych krzykliwe przebranie jest ukryciem, innym dodaje odwagi.



- Czuję, że jestem w kostiumie, że to nie jestem ja, tylko postać, za którą się przebrałam. Dzięki temu nabieram odwagi, by do kogoś podejść, po prostu zagadać, na przykład coś mu dać. Ludzie, którzy nie wiedzą o tym evencie, klną na nas i są bardzo zaniepokojeni, nie wiedzą, co się dzieje, zwłaszcza nastolatki. Ale spotkaliśmy też dorosłą osobę, która zwyczajnie zapytała, co to za wydarzenie i powiedziała, że ładnie wyglądamy - opowiada jedna z uczestniczek Bykonu.



Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.





