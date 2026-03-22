Na rowerach z Bydgoszczy do Brzózek. 150 cyklistów wyruszyło dziś sprzed ratusza

2026-03-22, 14:30 Monika Siwak/DW

150 osób wzięło udział w pierwszym treningu w konkursie na Rowerową Stolicę Polski organizowanym przez Bydgoszcz/Fot. Monika Siwak

Do niezwykłej artystycznej wsi Brzózki, w której ściany domów zdobią wielkoformatowe obrazy Vincenta van Gogha, pojechali uczestnicy Bydgoskiej Masy Krytycznej.

150 osób wzięło udział w pierwszym treningu w konkursie na Rowerową Stolicę Polski organizowanym przez Bydgoszcz. Rowerzyści mają do celu - wsi w gminie Szubin - 24 kilometry. Sprzed ratusza wyruszył tam również prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, który już miał za sobą 9 kilometrów pokonane z domu na dwóch kółkach. To jego pierwsza rowerowa przejażdżka w tym roku.



- Zachęcam wszystkich do tego, aby wsiedli na rower. Po drodze zobaczymy wiele ciekawych miejsc! Obiecałem organizatorom festiwalu w Brzózkach, że w tym roku go odwiedzę - zapowiada prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.



- Inaugurujemy trening do Rowerowej Stolicy Polski, ósmej już edycji tej największej rywalizacji rowerowej w Polsce. Połączymy sport i kulturę - mówi o eskapadzie Tomasz Dobrowolski, dyrektor Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w bydgoskim ratuszu.



W ubiegłorocznej rywalizacji w Rowerowej Stolicy Polski Bydgoszcz była na 11 miejscu, wśród miast wygrały Puławy.

