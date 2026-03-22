Nad Notecią w Nakle wyremontują nabrzeże. A to nie koniec inwestycji [zdjęcia]

2026-03-22, 09:30 Bartosz Nawrocki

Nad Notecią w Nakle wyremontują nabrzeże/fot. Izabela Langner

Remont nabrzeża obok „Przystani Powiat Nakielski”, modernizacja Placu Zamkowego oraz rewitalizacja tzw. dawnych Łazienek Nadnoteckich - oto plany starostwa i gminy oraz Wód Polskich.

Ruszył przetarg na wyłonienie wykonawcy, który podejmie się remontu nabrzeża na Noteci. Inwestycja podzielona będzie na dwa etapy. - W tym roku planujemy realizację etapu pierwszego - mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. - Polega na wyremontowaniu około 240 metrów nabrzeża. Szacowany koszt to ok. 3 miliony złotych. Prace mogą trwać cztery miesiące - dodaje.



Wnioski w przetargu przyjmowane będą do 8 kwietnia. Prezes Wód Polskich poinformował, że jeżeli inwestycja zostanie wykonana zgodnie z planem, całe nabrzeże będzie gotowe pod koniec 2027 roku.



Rewitalizacja tzw. dawnych Łazienek Nadnoteckich



Równocześnie z remontem nabrzeża będą rewitalizowane też tzw. dawne Łazienki Nadnoteckie. Jak wspomniał na briefingu prasowym Piotr Kalamon, zastępca burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią, to wspólna inwestycja Starostwa Powiatowego i Gminy Nakło nad Notecią. - Rewitalizujemy Nakielskie Łazienki, zieleń, drzewa, wiaty biesiadne miejsca ogniskowe jak i elementy sportowe - dodaje.



Modernizacja Placu Zamkowego



Dojdzie również do modernizacji Placu Zamkowego. Jej wartość to ok. milion złotych. - To również będzie miejsce odpoczynku, ciszy, oświetlenia, nowych chodników. W kolejnym etapie planujemy połączyć ulicę Hallera z przystanią - informuje wiceburmistrz.