Nad Notecią w Nakle wyremontują nabrzeże. A to nie koniec inwestycji [zdjęcia]
Remont nabrzeża obok „Przystani Powiat Nakielski”, modernizacja Placu Zamkowego oraz rewitalizacja tzw. dawnych Łazienek Nadnoteckich - oto plany starostwa i gminy oraz Wód Polskich.
Ruszył przetarg na wyłonienie wykonawcy, który podejmie się remontu nabrzeża na Noteci. Inwestycja podzielona będzie na dwa etapy. - W tym roku planujemy realizację etapu pierwszego - mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. - Polega na wyremontowaniu około 240 metrów nabrzeża. Szacowany koszt to ok. 3 miliony złotych. Prace mogą trwać cztery miesiące - dodaje.
Wnioski w przetargu przyjmowane będą do 8 kwietnia. Prezes Wód Polskich poinformował, że jeżeli inwestycja zostanie wykonana zgodnie z planem, całe nabrzeże będzie gotowe pod koniec 2027 roku.
Rewitalizacja tzw. dawnych Łazienek Nadnoteckich
Równocześnie z remontem nabrzeża będą rewitalizowane też tzw. dawne Łazienki Nadnoteckie. Jak wspomniał na briefingu prasowym Piotr Kalamon, zastępca burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią, to wspólna inwestycja Starostwa Powiatowego i Gminy Nakło nad Notecią. - Rewitalizujemy Nakielskie Łazienki, zieleń, drzewa, wiaty biesiadne miejsca ogniskowe jak i elementy sportowe - dodaje.
Modernizacja Placu Zamkowego
Dojdzie również do modernizacji Placu Zamkowego. Jej wartość to ok. milion złotych. - To również będzie miejsce odpoczynku, ciszy, oświetlenia, nowych chodników. W kolejnym etapie planujemy połączyć ulicę Hallera z przystanią - informuje wiceburmistrz.