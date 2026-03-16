Znamy oferty na budowę drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Wyrzyskiem

2026-03-16, 20:31 Tatiana Adonis/BN

Realizację budowy drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Wyrzyskiem w stronę Szczecina podzielono na dwa zadania: Wyrzysk - Nakło nad Notecią oraz Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód.

Na pierwszy z odcinków, liczący około 20 kilometrów, wpłynęło dziewięć ofert. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła na projekt i budowę prawie 933 miliony złotych brutto. Najtańsza oferta – konsorcjum polskiej i hiszpańskiej spółki Aldesa – opiewa na nieco ponad 610 milionów złotych. Najdroższą, wartą ponad 766 milionów złotych, złożyła firma Strabag. W ramach inwestycji ma powstać m.in. kilkanaście obiektów inżynierskich, dwa węzły oraz Miejsca Obsługi Podróżnych w Mrozowie.



W przetargu na odcinek Nakło nad Notecią – Bydgoszcz Zachód wpłynęło 11 ofert. Budżet inwestycji to nieco ponad miliard złotych brutto. Najtańszą propozycję – ponad 613 milionów złotych – przedstawiła spółka PORR. Najdroższa oferta, firmy ONDE S.A., przekracza 890 milionów złotych. Ten fragment trasy obejmuje m.in. budowę węzłów Ślesin i Kruszyn, przebudowę węzła Bydgoszcz Zachód, budowę Miejsc Obsługi Podróżnych w Strzelewie oraz 22 obiektów inżynierskich.



Cały odcinek S10 między Bydgoszczą a Wyrzyskiem będzie miał około 40 kilometrów długości. Prace planowane są w latach 2028–2031.