Znamy oferty na budowę drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Wyrzyskiem
Realizację budowy drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Wyrzyskiem w stronę Szczecina podzielono na dwa zadania: Wyrzysk - Nakło nad Notecią oraz Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód.
Na pierwszy z odcinków, liczący około 20 kilometrów, wpłynęło dziewięć ofert. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła na projekt i budowę prawie 933 miliony złotych brutto. Najtańsza oferta – konsorcjum polskiej i hiszpańskiej spółki Aldesa – opiewa na nieco ponad 610 milionów złotych. Najdroższą, wartą ponad 766 milionów złotych, złożyła firma Strabag. W ramach inwestycji ma powstać m.in. kilkanaście obiektów inżynierskich, dwa węzły oraz Miejsca Obsługi Podróżnych w Mrozowie.
W przetargu na odcinek Nakło nad Notecią – Bydgoszcz Zachód wpłynęło 11 ofert. Budżet inwestycji to nieco ponad miliard złotych brutto. Najtańszą propozycję – ponad 613 milionów złotych – przedstawiła spółka PORR. Najdroższa oferta, firmy ONDE S.A., przekracza 890 milionów złotych. Ten fragment trasy obejmuje m.in. budowę węzłów Ślesin i Kruszyn, przebudowę węzła Bydgoszcz Zachód, budowę Miejsc Obsługi Podróżnych w Strzelewie oraz 22 obiektów inżynierskich.
Cały odcinek S10 między Bydgoszczą a Wyrzyskiem będzie miał około 40 kilometrów długości. Prace planowane są w latach 2028–2031.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę