Usłyszał dziwny dźwięk na wjeździe na A1 i poprosił o pomoc policjantów. „Prawdopodobnie uniknęliśmy wypadku” [zdjęcia]

2026-03-22, 15:00  Dorota Witt
Kierowca właśnie pobierał bilet na bramce autostradowej Nowych Marzach, gdy usłyszał niepokojący dźwięk/ Fot. nadesłane, KWP w Bydgoszczy, Facebook

Kierowca właśnie pobierał bilet na bramce autostradowej w Nowych Marzach, gdy usłyszał niepokojący odgłos. Dobiegał od strony kół pojazdu.

- Po zatrzymaniu się przy bramkach i otwarciu okna w celu odebrania biletu, usłyszeliśmy bardzo niepokojący dźwięk dochodzący z koła naszego samochodu. Zjechaliśmy na pierwszym możliwym zjeździe za bramkami i poprosiliśmy znajdujących się w pobliżu funkcjonariuszy o pomoc w sprawdzeniu, czy możemy bezpiecznie kontynuować podróż - opisują kierowca i pasażer auta w liście do komendanta. W ten sposób dziękują policjantom za pomoc.

Funkcjonariusze ze Świecia zauważyli, że koło auta trzyma się tylko na dwóch śrubach, pozostałe były luźne. Pomogli je dokręcić, by kierowca i jego pasażer wrócili bezpiecznie do domu.

- Ich pomoc, spokój oraz poczucie humoru w tej stresującej dla nas sytuacji były dla nas ogromnym wsparciem. Dzięki ich reakcji uniknęliśmy prawdopodobnie poważnej awarii lub nawet wypadku - opisują właściciele auta.

