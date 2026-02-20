Drogi w regionie zostaną zmodernizowane. 11 milionów złotych dla powiatu nakielskiego

2026-02-20, 19:17 Monika Siwak/BN

11 milionów złotych trafi na drogi tylko w powiecie nakielskim/fot. Wikipedia

125 kilometrów dróg zostanie zmodernizowanych w tym roku w naszym regionie, dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rządowe dofinansowanie na ten cel dostanie 88 gmin i 17 powiatów.

Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel wręczył w piątek (20 lutego), podczas konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim, pierwszą umowę na wsparcie dla powiatu nakielskiego. - Łącznie ponad 11 milionów złotych trafi na drogi tylko w powiecie nakielskim, to wynik dobrych wniosków - mówi. - 467 km dróg w województwie zostało już zmodernizowanych - dodaje Michał Sztybel.



Starosta nakielski Krzysztof Błoński wspomniał o dwóch planowanych inwestycjach. - Na jedną już uzyskaliśmy wsparcie - informuje. - Chodzi o przebudowę drogi z Miastowic do drogi wojewódzkiej 247. Druga inwestycja to budowa drogi łączącej Bydgoszcz z Nakłem przez Potulice - dodaje starosta nakielski.



Jak informowała dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Katarzyna Szpakowska, jednymi z ważniejszych kryteriów przyznawania pieniędzy na drogi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg były: poprawa bezpieczeństwa, szczególnie pieszych i rowerzystów, spójność sieci dróg, podnoszenie ich standardów, a także dostępności do publicznych instytucji. Do naszego regionu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi w tym roku 158 milionów złotych.