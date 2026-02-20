To prawdopodobnie ostatnie tchnienie zimy. Na drogach i chodnikach w regionie znów zrobi się ślisko
IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego ostrzegają przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź w całym województwie kujawsko-pomorskim.
- Prognozowane są słabe, przejściowe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące
gołoledź - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie będzie obowiązywać w sobotę (21 lutego) w następujących godzinach:
- od godz. 7:00 do godz. 15:00 w powiatach żnińskim, sępoleńskim i nakielskim,
- od godz. 10:00 do godz. 18:00 w powiatach: aleksandrowskim, bydgoskim, Bydgoszcz, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, Grudziądz, grudziądzkim, inowrocławskim, lipnowskim, mogileńskim, radziejowskim, świeckim, Toruń, toruńskim, tucholskim, wąbrzeskim, Włocławek i włocławskim,
- od godz. 16:00 do godz. 22:00 w powiatach brodnickim i rypińskim.