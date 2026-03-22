Dla nich jazda na motocyklu to jak podróżowanie po niebie na własnym smoku

2026-03-22, 22:20 Marcin Glapiak/DW

Słoneczna pogoda przyciągnęła dziś do Inowrocławia kilkuset motocyklistów z całego regionu/Fot. Marcin Glapiak

Kilkuset motocyklistów z Inowrocławia i regionu przywitało dziś wiosnę wśród ryków silników. Topienie marzanny nad rzeką Noteć w Mątwach poprzedziła widowiskowa parada motocykli przez miasto.

Czym dla motocyklistów jest jazda na ich jednośladach?

- To jest całkowity restart głowy, wolność, niesamowite uczucie, relaks po pracy. Nic nie daje takich emocji jak motor - mówi jedna z uczestniczek wydarzenia. Przyjechała na nie z mężem: - Jeżdżę troszkę dłużej od żony, ale to ona uzmysłowiła mi niedawno, czym tak naprawdę jest jazda na motocyklu. To jest jak podróżowanie po niebie na własnym smoku. Mam wpływ na wszystko i czuję wszystko dookoła: każdy zapach, każdy powiew wiatru. Mamy wspólny cel: za dwa lata wybieramy się do Stanów Zjednoczonych, w podróż od wybrzeża do wybrzeża - słyszymy.



