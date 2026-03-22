Dla nich jazda na motocyklu to jak podróżowanie po niebie na własnym smoku

2026-03-22, 22:20  Marcin Glapiak/DW
Słoneczna pogoda przyciągnęła dziś do Inowrocławia kilkuset motocyklistów z całego regionu/Fot. Marcin Glapiak

Kilkuset motocyklistów z Inowrocławia i regionu przywitało dziś wiosnę wśród ryków silników. Topienie marzanny nad rzeką Noteć w Mątwach poprzedziła widowiskowa parada motocykli przez miasto.

Słoneczna pogoda przyciągnęła dziś do Inowrocławia kilkuset motocyklistów z całego regionu. Tradycyjnie nad Notecią przywitano wiosnę, wrzucając do wody moto-marzannę.
Czym dla motocyklistów jest jazda na ich jednośladach?
- To jest całkowity restart głowy, wolność, niesamowite uczucie, relaks po pracy. Nic nie daje takich emocji jak motor - mówi jedna z uczestniczek wydarzenia. Przyjechała na nie z mężem: - Jeżdżę troszkę dłużej od żony, ale to ona uzmysłowiła mi niedawno, czym tak naprawdę jest jazda na motocyklu. To jest jak podróżowanie po niebie na własnym smoku. Mam wpływ na wszystko i czuję wszystko dookoła: każdy zapach, każdy powiew wiatru. Mamy wspólny cel: za dwa lata wybieramy się do Stanów Zjednoczonych, w podróż od wybrzeża do wybrzeża - słyszymy.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę