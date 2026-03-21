Jarmark Wielkanocny w Bądkowie. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na szczytny cel

2026-03-21, 14:28  Radosław Jagieła/BN
Jarmark Wielkanocny w Bądkowie/fot. Radosław Jagieła

Jarmark Wielkanocny w Bądkowie/fot. Radosław Jagieła

Wielkanoc już za pasem. W sobotę (21 marca) na rynku w Bądkowie (pow. aleksandrowski) odbył się Jarmark Wielkanocny. Swoje wyroby sprzedawały panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Na Jarmarku Wielkanocnym można było kupić pyszności. - Babeczki, chałki z kruszonką, pasztet, ciasta - usłyszał nasz reporter.

Nie zabrakło również rękodzieła. - Własnoręcznie robione koszyczki, świeczki, palemki i wszystko, co jest związane z Wielkanocą - mówi jedna ze sprzedawczyń. Przyznaje, że największą popularnością cieszą się ciasta i pasztety.

Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na leczenie Aleksandry Matuszewskiej - mieszkanki gminy, u której niedawno zdiagnozowano chłoniaka Hodgkina.

Relacja Radosława Jagieły

Jarmark Wielkanocny w Bądkowie/fot. Radosław Jagieła Jarmark Wielkanocny w Bądkowie/fot. Radosław Jagieła Jarmark Wielkanocny w Bądkowie/fot. Radosław Jagieła

