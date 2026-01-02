Włocławek będzie miał pierwszą jadłodzielnię. Ma być gotowa na Wielkanoc

2026-01-02, 06:55  Marek Ledwosiński/Redakcja
Jadłodzielnia w bydgoskim Fordonie/fot. Tatiana Adonis, Archiwum

Jadłodzielnia w bydgoskim Fordonie/fot. Tatiana Adonis, Archiwum

Ratusz we Włocławku rozpisze wkrótce konkurs ofert na prowadzenie jadłodzielni. Zwycięzca może liczyć na grant z kasy miasta.

Włocławek to jedyne duże miasto w naszym regionie, w którym nie ma jadłodzielni, ani choćby jednej społecznej lodówki, w której można zostawić nadmiar jedzenia i podzielić się w ten sposób z potrzebującymi. Niebawem to się zmieni.

Wiadomość o tym, że we Włocławku powstanie jadłodzielnia, potwierdza Monika Jabłońska, wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy społeczne. - Święta zmobilizowały nas do tego typu refleksji – opowiada. - Dobrze, gdyby prowadziła jadłodzielnię organizacja pozarządowa. Będziemy chcieli ogłosić to w formie konkursu ofert na prowadzenie tego przedsięwzięcia, a jeżeli konkurs ofert to też będzie przekazanie środków finansowych, lokalu i specjalnego wyposażenia – tak, żeby myśleć już o następnych świętach.
 
Konkurs będzie ogłoszony tuż po Nowym Roku, tak, aby włocławska jadłodzielnia działała już w czasie Świąt Wielkanocnych.

Mówi Monika Jabłońska, wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy społeczne

Włocławek

Region

Pętla Las Gdański w Bydgoszczy staje się placem budowy. Będą zmiany dla pasażerów

Pętla Las Gdański w Bydgoszczy staje się placem budowy. Będą zmiany dla pasażerów

2026-01-02, 09:50
Wojewoda Michał Sztybel: Nie ma takiego czarodzieja, który szybko odrobi lata zaniedbań [Rozmowa Dnia]

Wojewoda Michał Sztybel: Nie ma takiego czarodzieja, który szybko odrobi lata zaniedbań [Rozmowa Dnia]

2026-01-02, 09:00
Rolnicy znowu będą protestować. Tym razem ciągniki pojawią się na ulicach Bydgoszczy

Rolnicy znowu będą protestować. Tym razem ciągniki pojawią się na ulicach Bydgoszczy

2026-01-02, 07:51
Mapa lokalnych demonów i wierzeń powstała w Chełmnie. To Etnomapa Doliny Dolnej Wisły

Mapa lokalnych demonów i wierzeń powstała w Chełmnie. To Etnomapa Doliny Dolnej Wisły

2026-01-01, 20:46
To był rekordowy rok pod względem świątecznych podróży. Gdzie wyjeżdżali mieszkańcy regionu

To był rekordowy rok pod względem świątecznych podróży. Gdzie wyjeżdżali mieszkańcy regionu?

2026-01-01, 19:13
Wioślarze trenowali, a morsy zażywały kąpieli. Tradycyjnie tak powitali Nowy Rok 2026

Wioślarze trenowali, a morsy zażywały kąpieli. Tradycyjnie tak powitali Nowy Rok 2026

2026-01-01, 17:43
W prawie całym regionie będzie bardzo ślisko. Meteorolodzy ostrzegają pieszych i kierowców

W prawie całym regionie będzie bardzo ślisko. Meteorolodzy ostrzegają pieszych i kierowców

2026-01-01, 16:14
Przypominamy 16 najlepszych reportaży Polskiego Radia PiK w 2025 roku [posłuchaj]

Przypominamy 16 najlepszych reportaży Polskiego Radia PiK w 2025 roku [posłuchaj!]

2026-01-01, 11:25
Hucznie witali 2026 rok Po Sylwestrowej mocy przebojów w Toruniu [zdjęcia]

Hucznie witali 2026 rok! Po „Sylwestrowej mocy przebojów" w Toruniu [zdjęcia]

2026-01-01, 09:01

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę