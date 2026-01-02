Włocławek będzie miał pierwszą jadłodzielnię. Ma być gotowa na Wielkanoc

2026-01-02, 06:55 Marek Ledwosiński/Redakcja

Jadłodzielnia w bydgoskim Fordonie/fot. Tatiana Adonis, Archiwum

Ratusz we Włocławku rozpisze wkrótce konkurs ofert na prowadzenie jadłodzielni. Zwycięzca może liczyć na grant z kasy miasta.

Włocławek to jedyne duże miasto w naszym regionie, w którym nie ma jadłodzielni, ani choćby jednej społecznej lodówki, w której można zostawić nadmiar jedzenia i podzielić się w ten sposób z potrzebującymi. Niebawem to się zmieni.



Wiadomość o tym, że we Włocławku powstanie jadłodzielnia, potwierdza Monika Jabłońska, wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy społeczne. - Święta zmobilizowały nas do tego typu refleksji – opowiada. - Dobrze, gdyby prowadziła jadłodzielnię organizacja pozarządowa. Będziemy chcieli ogłosić to w formie konkursu ofert na prowadzenie tego przedsięwzięcia, a jeżeli konkurs ofert to też będzie przekazanie środków finansowych, lokalu i specjalnego wyposażenia – tak, żeby myśleć już o następnych świętach.



Konkurs będzie ogłoszony tuż po Nowym Roku, tak, aby włocławska jadłodzielnia działała już w czasie Świąt Wielkanocnych.