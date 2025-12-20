Jadłodzielnia powstała w Białych Błotach obok Urzędu Miasta. „Dzielmy się - nie marnujmy”

2025-12-20, 09:32 Redakcja

Jadłodzielnia pojawiła się w Białych Błotach/fot. Urząd Gminy Białe Błota

Jadłodzielnia to miejsce, w którym można zostawić jedzenie dla potrzebujących. Pozwala to ograniczać marnowanie żywności.

Urząd Gminy Białe Błota informuje w swoich mediach społecznościowych, że nowopowstała jadłodzielnia znajduje się przy ul. Szubińskiej, obok Urzędu Gminy. W sąsiedztwie jest też przystanek autobusowy. Jadłodzielnia to de facto lodówka społeczna, która utrzymuje świeżość produktów, którymi chcemy się podzielić z innymi. Informacje o oficjalnym otwarciu oraz zasadach użytkowania gmina ma podać już wkrótce.



W regionie mamy już kilka działających jadłodzielni. W Bydgoszczy znajdziemy je w Fordonie, przy skrzyżowaniu ulic Raszewskiego oraz Bartłomieja z Bydgoszczy, przy alei Ossolińskich 2, Obrońców Bydgoszczy 1 oraz Gdańskiej 79. W Toruniu lodówka społeczna działa chociażby przy wejściu na targowisko miejskie przy Szosie Chełmińskiej oraz na ul. Waryńskiego i na Targowisku „Manhattan”. Podobne inicjatywy funkcjonują w Koronowie czy Świeciu.





