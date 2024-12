Pusta lodówka socjalna? To bardzo dobrze! W Świeciu działa miejska jadłodzielnia

2024-12-27, 12:26 Marcin Doliński/Redakcja

Lodówka socjalna w Świeciu stoi przy Ośrodku Pomocy Społecznej/fot: Marcin Doliński

Raz jest pełna, a raz pusta – wbrew pozorom to znaczy, że działa! Mowa o lodówce socjalnej, która stoi przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu. W tym miejscu można zostawić żywność, która została nam po świętach.

W ten sposób możemy pomóc potrzebującym. – To bardzo dobre rozwiązanie. Jak zostaje jedzenie, to można schować i pomóc ludziom. Nie ma marnowania – mówili mieszkańcy.



– Jedzenia z pewnością każdemu trochę zostało. Lodówka społeczna jest po to, żeby nim się dzielić. Apel do wszystkich państwa, żeby nie wyrzucać jedzenia, a podarować tym, którzy tego naprawdę potrzebują. Prośba, żeby to nie były produkty surowe i też nie nadpsute. Pakujmy to, co sami byśmy chcieli zjeść. Produkty powinny być podpisane, czyli zawierać karteczkę na każdym pojemniku, co zawiera i datę, kiedy został przygotowany – apelowała Sylwia Kryszak, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.



Podobne lodówki znajdują się między innymi w Bydgoszczy, Toruniu czy Szubinie.