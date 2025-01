Chcą stworzyć jadłodzielnię w bydgoskim Fordonie. Zbierają pieniądze na lodówkę

Toruńscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował nożem w centrum miasta 20-latka. To znany policjantom recydywista, dlatego czeka go surowsza… Czytaj dalej »

Poradnia działa od 5 lat w Bydgoszczy. Wspiera dzieci, młodzież, ale także rodziców i opiekunów. W ramach jej działalności organizowane są m.in. warsztaty czy grupy wsparcia dla wszystkich, którzy go potrzebują. Teraz przy poradni ma powstać jadłodzielnia, ponieważ brakuje jej w bydgoskim Fordonie. - W okresie świątecznym, na grupach fordońskich wiele osób pytało, czy w Fordonie jest takie miejsce, gdzie mogą podzielić się jedzeniem. Okazało się, że nie ma – opowiada Magdalena Talkowska – terapeutka, psychotraumatolożka i prezeska Poradni „Przestrzeń Emocji”. - Pojawił się więc spontaniczny pomysł, że trzeba ją stworzyć. Jestem działaczem i jeżeli jest potrzeba, to robię, stąd też pomysł, że właśnie przy poradni otworzymy taką jadłodzielnię. Lodówka stanie przy budynku poradni przy ul. Raszewskiego 1. - Będzie dostępna 24 godziny na dobę i dla osób, które chcą się podzielić się jedzeniem i dla tych, którzy są w jakimś kryzysie i będą mogli sobie wziąć jedzenie – mówi prezes Talkowska. Zbiórka trwa na portalu zrzutka.pl - TUTAJ . Potrzebne jest 3,5 tys. zł.

