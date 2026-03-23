Zmiany we włocławskim szpitalu. Będą nowe badania dla dzieci i nowy kierownik SOR-u

2026-03-23, 18:06 Agnieszka Marszał/BN

Zmiany we włocławskim szpitalu/fot. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku

W szpitalu we Włocławku będzie nowy kierownik SOR-u. Zostanie nim dr Jakub Nożewski. Będą też nowe badania dla dzieci, które mają pomóc w walce z otyłością czy usprawnić leczenie bezdechu.

O nowościach poinformowali na konferencji prasowej dyrektor Dariusz Szczepański i jego zastępca ds. lecznictwa lek. Jakub Wojtaczka. Powiedzieli o nowym kierowniku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego włocławskiej placówki. - Zostanie nim aktualny konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dr Jakub Nożewski. To będzie pierwszy dobry krok w stronę poprawy dostępności usług na SOR-ze - dodali.



Będą również nowe badania dla dzieci. - Polisomnografia, czyli leczenie bezdechu. Mamy niestety narastającą skalę otyłości wśród dzieci, w związku z tym jest coraz więcej dzieci, które wymagają pogłębionej diagnostyki laryngologicznej, jak również diagnostyki pulmonologicznej i somnologicznej, czyli właśnie badanie bezdechu - poinformowali dyrektor i jego zastępca na konferencji prasowej.



Włocławski szpital będzie miał też konsultanta klinicznego. Został nim prof. Krzysztof Kaczmarek - kardiolog z Łodzi. We Włocławku ma się zająć badaniami klinicznymi i naukowymi.