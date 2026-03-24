Lekarze z Centrum Onkologii pierwszy raz sami wykonali taką operację. Szansa dla chorych na raka [zdjęcia]

2026-03-24, 13:30 DW

To pierwsza samodzielna profilaktyczna endoskopowa mastektomia z jednoczesną rekonstrukcją wyniosłości piersi u pacjentki z mutacją genu BRCA1 w bydgoskim Centrum Onkologii/Fot. Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Facebook

- To ważny moment dla chirurgii piersi w naszym szpitalu - cieszą się medycy z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Jest szansa na to, że niebawem taką metodą bydgoscy lekarze będą wykonywali część mastektomii terapeutycznych związanych z leczeniem raka piersi.

Zabieg wykonał prof. Tomasz Nowikiewicz, koordynator Oddziału Klinicznego Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz wojewódzki konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej. To pierwsza samodzielna profilaktyczna endoskopowa mastektomia z jednoczesną rekonstrukcją wyniosłości piersi u pacjentki z mutacją genu BRCA1 w tym szpitalu.



- Do tej pory tego typu operacje w naszym ośrodku realizowano przy wsparciu specjalistów z innych klinik. Teraz bydgoscy lekarze mogą wykonywać je samodzielnie. To otwiera drogę do szerszego stosowania nowoczesnych, małoinwazyjnych metod chirurgii piersi - przekazuje Małgorzata Rogatty, rzeczniczka Centrum Onkologii.

Mastektomia endoskopowa to jeden ze sposobów usunięcia gruczołu piersiowego wykonywany przez niewielkie, kilkucentymetrowe nacięcie skóry. Jak wyjaśnia prof. Tomasz Nowikiewicz, zabieg polega na usunięciu gruczołu piersiowego z zaoszczędzeniem pokrywającej go skóry oraz kompleksu otoczka-brodawka.



- To, co odróżnia ten zabieg od klasycznej mastektomii, to długość rany operacyjnej. W mastektomii endoskopowej operujemy przez czterocentymetrowe nacięcie skóry na obrzeżu piersi - zaznacza specjalista.

Podczas operacji wykonano jednoczasową rekonstrukcję piersi z użyciem implantu silikonowego. Zabieg miał charakter profilaktyczny i został wykonany u pacjentki z mutacją genu BRCA1.



- W tego typu zabiegu nie zniekształcamy obrysu, profilu piersi. Małe nacięcie wykonane na granicy piersi i pachy może być za kilka miesięcy praktycznie nawet niezauważalne – podkreśla prof. Nowikiewicz.



