Włocławek na rowery! Wkrótce otwarcie wypożyczalni miejskich jednośladów

2026-03-18, 15:59  Radosław Jagieła/KB
We Włocławku trwają przygotowania do nowego sezonu rowerowego. Od soboty 21 marca będzie można korzystać z miejskiego systemu Włower/fot. Radosław Jagieła

We Włocławku trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego sezonu rowerowego. Od soboty 21 marca będzie można korzystać z miejskiego systemu Włower.

- Jeszcze w marcu tylko albo aż 150 pojazdów wyjedzie na ulice naszego miasta - mówi prezydent Krzysztof Kukucki. - 31 stacji, część wirtualnych, część fizycznych, standardowych, a od 1 maja już ponad 200 pojazdów, w tym pojazdy elektryczne i rowery cargo.

Włower cieszył się popularnością wśród mieszkańców w ubiegłym roku, o czym przypomina prezes spółki Baza - Jarosław Pułanecki.

- Rowery były używane 22 tysiące razy, co daje ponad 50 tys. kilometrów i ponad 5,5 tys. zarejestrowanych użytkowników. Miniony sezon trwał 5 miesięcy, tym razem będzie to prawie 8 miesięcy.

  • Pierwsze 20 minut przejazdu Włowerem będzie kosztować 25 groszy. Od 1 maja opłata wzrośnie do 40 groszy dla osób, które nie posiadają Karty Mieszkańca.
  • Będzie można też wypożyczyć łącznie 20 rowerów elektrycznych. Tutaj zasady są inne - miesięczna opłata wyniesie 99 złotych. Zapisy rozpoczną się we wtorek 24 marca.

Relacja Radosława Jagieły

Włocławek
