Nowe drogi rowerowe i miejsca parkingowe. Włocławek zapowiada ważne inwestycje

2026-03-12, 15:51 Agnieszka Marszał/KB

We Włocławku będzie więcej tras rowerowych i parkingów/fot. wloclawek.eu

We Włocławku będzie więcej tras rowerowych i parkingów. Sto miejsc postojowych powstanie przy szpitalu, pięćdziesiąt w Śródmieściu - zapowiada prezydent miasta Krzysztof Kukucki. A to nie wszystko.

- Mamy ogłoszony przetarg na wykonanie 37 miejsc postojowych przy ulicy Kapitulnej, podobnie na Robotniczej - tutaj powstanie 16 takich punktów - zapowiada prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - Zbudujemy 50 miejsc przy ul Chmielnej, na odcinku od Jagiellońskiej do Reymonta. Myślę, że wszystkich mieszkańców Włocławka, ale pewnie nie tylko, bo też powiatu włocławskiego, zainteresuje fakt, że aktualnie projektujemy przy Szpitalu Wojewódzkim miejsca postojowe, których będzie ponad 100. Doszliśmy z władzami lecznicy do wniosku, że lepsza lokalizacja będzie nie od strony szpitala, tylko od strony lasu. Zakładamy, że jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na realizację tego zadania.



Miasto wybuduje też nowe drogi rowerowe - przy ulicach Wysokiej i Barskiej, alei Kazimierza Wielkiego i nowo budowanych trasach - przedłużeniu ul. Bulwary i Letniej. Na inwestycje drogowe w tym roku włocławski ratusz wyda 100 mln zł.



Więcej w relacji Agnieszki Marszał.