Cmentarzysko sprzed pół tysiąca lat odkryli w centrum Włocławka archeolodzy

2026-03-18, 18:48 Marek Ledwosiński/KB

Cmentarzysko sprzed pół tysiąca lat odkryli archeolodzy w centrum Włocławka/fot. Marek Ledwosiński

Włocławska Starówka jest objęta w całości nadzorem archeologicznym. Do odkrycia doszło podczas badań poprzedzających podkop pod fundamenty archiwum starostwa powiatowego.

- Są to pochówki, w tym jeden zniszczony fundamentami XIX-wiecznej kamienicy - mówi kierująca wykopaliskami dr Alicja Drozd-Lipińska. - Nie zarejestrowałam jakichkolwiek śladów wyposażenia grobów. Nie jestem w stanie państwu powiedzieć nic na temat wieku tych osób ani płci, czy przyczyn śmierci, natomiast wydaje mi się, że są to pochówki, które możemy jednoznacznie wiązać z wcześniej znalezionymi w okolicach ul. Tumskiej i bezpośrednio przy Muzeum Diecezjalnym. W drugiej części wykopu mogą już być prowadzone prace budowlane, ponieważ tu już jest teren nienaruszony przez człowieka, gdzie żadnych obiektów archeologicznych po prostu nie ma.



Prace nie są wstrzymane, ale budowlańcy mogą działać tylko na tym obszarze wykopu, który został już zbadany przez archeologów.



Równoległym odkryciem, do którego doszło podczas badań, są pozostałości niewielkiej uliczki. Wszystko przemawia za tym, że to znana jedynie z przekazów ulica Jurska, przy której w dawnych wiekach miał się mieścić kościół rycerski pod wezwaniem świętego Jerzego. Odkrycie lokalizacji tej świątyni byłoby prawdziwą sensacją archeologiczną.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.