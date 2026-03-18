Cmentarzysko sprzed pół tysiąca lat odkryli w centrum Włocławka archeolodzy

2026-03-18, 18:48  Marek Ledwosiński/KB
Cmentarzysko sprzed pół tysiąca lat odkryli archeolodzy w centrum Włocławka

Włocławska Starówka jest objęta w całości nadzorem archeologicznym. Do odkrycia doszło podczas badań poprzedzających podkop pod fundamenty archiwum starostwa powiatowego.

- Są to pochówki, w tym jeden zniszczony fundamentami XIX-wiecznej kamienicy - mówi kierująca wykopaliskami dr Alicja Drozd-Lipińska. - Nie zarejestrowałam jakichkolwiek śladów wyposażenia grobów. Nie jestem w stanie państwu powiedzieć nic na temat wieku tych osób ani płci, czy przyczyn śmierci, natomiast wydaje mi się, że są to pochówki, które możemy jednoznacznie wiązać z wcześniej znalezionymi w okolicach ul. Tumskiej i bezpośrednio przy Muzeum Diecezjalnym. W drugiej części wykopu mogą już być prowadzone prace budowlane, ponieważ tu już jest teren nienaruszony przez człowieka, gdzie żadnych obiektów archeologicznych po prostu nie ma.

Prace nie są wstrzymane, ale budowlańcy mogą działać tylko na tym obszarze wykopu, który został już zbadany przez archeologów.

Równoległym odkryciem, do którego doszło podczas badań, są pozostałości niewielkiej uliczki. Wszystko przemawia za tym, że to znana jedynie z przekazów ulica Jurska, przy której w dawnych wiekach miał się mieścić kościół rycerski pod wezwaniem świętego Jerzego. Odkrycie lokalizacji tej świątyni byłoby prawdziwą sensacją archeologiczną.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek
Region

Firmy szukały pracowników na Politechnice Bydgoskiej. Które branże mają braki kadrowe [zdjęcia]

Firmy szukały pracowników na Politechnice Bydgoskiej. Które branże mają braki kadrowe? [zdjęcia]

2026-03-18, 19:46
Podczas jednej operacji usunęli dwa nowotwory. Unikatowy zabieg w Centrum Onkologii [zdjęcia]

Podczas jednej operacji usunęli dwa nowotwory. Unikatowy zabieg w Centrum Onkologii [zdjęcia]

2026-03-18, 17:57
Zderzenie busa z ciągnikiem w Jarantowicach. Kierowca Ursusa zabrany do szpitala: AKTUALIZACJA [zdjęcia]

Zderzenie busa z ciągnikiem w Jarantowicach. Kierowca Ursusa zabrany do szpitala: AKTUALIZACJA [zdjęcia]

2026-03-18, 16:59
Nożownik z Dobrzynia nad Wisłą będzie poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania

Nożownik z Dobrzynia nad Wisłą będzie poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania

2026-03-18, 16:38
Włocławek na rowery Wkrótce otwarcie wypożyczalni miejskich jednośladów

Włocławek na rowery! Wkrótce otwarcie wypożyczalni miejskich jednośladów

2026-03-18, 15:59
Wybuch drona i wielu rannych. Na szczęście to tylko ćwiczenia bydgoskich służb

Wybuch drona i wielu rannych. Na szczęście to tylko ćwiczenia bydgoskich służb

2026-03-18, 15:35
Samochód uderzył w szynobus. Wypadek na przejeździe w Karnkowie pod Lipnem [zdjęcia]

Samochód uderzył w szynobus. Wypadek na przejeździe w Karnkowie pod Lipnem [zdjęcia]

2026-03-18, 15:04
Młodzi liderzy spotkali się w Toruniu. III Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich

Młodzi liderzy spotkali się w Toruniu. III Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich

2026-03-18, 14:38
Eksperci w Świeciu mówili o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Coraz więcej osób potrzebuje pomocy

Eksperci w Świeciu mówili o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. „Coraz więcej osób potrzebuje pomocy”

2026-03-18, 13:42

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę