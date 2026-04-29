Kościół ma być nowoczesny. Aplikacja „Drogowskaz” dla wiernych z Diecezji Bydgoskiej

2026-04-29, 08:32 Ewa Dąbrowska/PD, MG

Rafał Witkowski, który kieruje projektem aplikacji „Drogowskaz"/fot. Ewa Dąbrowska

Zaprowadzi do kościoła, odpowie na pytania, pomoże załatwić sprawę w parafii. Aplikacja „Drogowskaz” objęła Diecezję Bydgoską.

To nowoczesna, bezpłatna aplikacja, która od 9 lat działa na terenie Polski. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób odnajdziemy najbliższe kościoły, godziny mszy świętych, nabożeństw, organizowane w parafiach festyny czy zbiórki. Dzięki aplikacji będzie można także zarządzać usługami parafialnymi - między innymi zamówić intencje mszalne, wizytę u chorego lub kontakt z księdzem.



- Aplikacja działa w 22 diecezjach, od teraz także w Diecezji Bydgoskiej - mówi Rafał Witkowski, który kieruje projektem aplikacji „Drogowskaz". - Powstała w odpowiedzi na trudności w dostępie do informacji parafialnych. Poszukiwaliśmy kościołów, mszy, nabożeństw - i okazywało się, że te informacje nie są łatwe do znalezienia. Stwierdziliśmy więc, że dobrze by było stworzyć takie narzędzie, które będzie prowadzić ludzi do kościoła – tłumaczy.



Aplikacja powstała w Archidiecezji Poznańskiej. Jeszcze w tym roku będzie działać w Ordynariacie Polowym i Diecezji Gliwickiej. Podczas spotkania z parafiami z całej Diecezji Bydgoskiej zachęcano do korzystania z „Drogowskazu”. Natomiast sami twórcy liczą, że aplikacja stanie się nowoczesnym narzędziem komunikacji między wiernymi a parafiami.