Kościół ma być nowoczesny. Aplikacja „Drogowskaz” dla wiernych z Diecezji Bydgoskiej

2026-04-29, 08:32  Ewa Dąbrowska/PD, MG
Rafał Witkowski, który kieruje projektem aplikacji „Drogowskaz"/fot. Ewa Dąbrowska

Rafał Witkowski, który kieruje projektem aplikacji „Drogowskaz"/fot. Ewa Dąbrowska

Zaprowadzi do kościoła, odpowie na pytania, pomoże załatwić sprawę w parafii. Aplikacja „Drogowskaz” objęła Diecezję Bydgoską.

To nowoczesna, bezpłatna aplikacja, która od 9 lat działa na terenie Polski. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób odnajdziemy najbliższe kościoły, godziny mszy świętych, nabożeństw, organizowane w parafiach festyny czy zbiórki. Dzięki aplikacji będzie można także zarządzać usługami parafialnymi - między innymi zamówić intencje mszalne, wizytę u chorego lub kontakt z księdzem.

- Aplikacja działa w 22 diecezjach, od teraz także w Diecezji Bydgoskiej - mówi Rafał Witkowski, który kieruje projektem aplikacji „Drogowskaz". - Powstała w odpowiedzi na trudności w dostępie do informacji parafialnych. Poszukiwaliśmy kościołów, mszy, nabożeństw - i okazywało się, że te informacje nie są łatwe do znalezienia. Stwierdziliśmy więc, że dobrze by było stworzyć takie narzędzie, które będzie prowadzić ludzi do kościoła – tłumaczy.
 
Aplikacja powstała w Archidiecezji Poznańskiej. Jeszcze w tym roku będzie działać w Ordynariacie Polowym i Diecezji Gliwickiej. Podczas spotkania z parafiami z całej Diecezji Bydgoskiej zachęcano do korzystania z „Drogowskazu”. Natomiast sami twórcy liczą, że aplikacja stanie się nowoczesnym narzędziem komunikacji między wiernymi a parafiami.

Mówi Rafał Witkowski, który kieruje projektem aplikacji „Drogowskaz"

Gzub, Knap i Lorbas to wyjątkowe atrakcje Tlenia w Borach Tucholskich. Turyści siadają z wrażenia! [zdjęcia]

2026-04-29, 15:05

Ustawka pseudokibiców udaremniona. Podczas akcji jeden z nich zaatakował policjanta [zdjęcia]

2026-04-29, 14:00

Część radnych Grudziądza chciała zmiany przewodniczącego rady miasta. Nie udało się

2026-04-29, 13:00

Władysław Kosiniak-Kamysz w Belmie: To wielka umowa, byśmy mogli czuć się w Polsce bezpiecznie

2026-04-29, 12:09

Niezwykły hołd dla posła Łukasza Litewki. We Włocławku trwa akcja dla zwierząt

2026-04-29, 12:00

Nie udało się znaleźć tego, kto strzelał w szyby i elewację przedszkola w Osielsku

2026-04-29, 11:15

Miał plądrować domy w Świeciu i okolicach. Brał co było: buty, skrzynie z fajerwerkami, dywany

2026-04-29, 10:50

Ptasia grypa na kurzej fermie w powiecie golubsko-dobrzyńskim

2026-04-29, 09:46

Michał „Kaczorex" Kaczorowski: Taniec doprowadził mnie do łez, zbudował mnie [Rozmowa Dnia]

2026-04-29, 08:55

Nie żyje 25-latka, która kierowała autem w chwili wypadku w Pruszczu pod Tucholą

2026-04-29, 08:47

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

