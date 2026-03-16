W Toruniu jak na pustyni. Po zimie trzeba posprzątać aż 4 tysiące ton piasku. To rekord!

2026-03-16, 14:00 Monika Kaczyńska/KB

Sprzątanie po zimie to duże wyzwanie. W Toruniu tej zimy wysypano w mieście 4 tysiące ton piasku

Pięć razy więcej piasku niż w ubiegłych latach wykorzystano tej zimy w Toruniu na jezdniach, chodnikach i ścieżkach rowerowych. Ile czasu zajmie sprzątanie, ile to będzie kosztowało? Taki jest właśnie temat tygodnia w PR PiK: „Kosztowna zima".

Z racji zbliżających się Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania rozpoczęło zamiatanie od okolic Areny Toruń.





– Później posprzątamy przede wszystkim drogi i chodniki I i II kolejności, czyli nasze główne ciągi komunikacyjne, trasy autobusowe, mosty, wiadukty i dopiero gdy tam skończymy, pojawimy się na osiedlach i pozostałych ulicach III i IV kolejności - mówi prezes MPO w Toruniu Joanna Pepłowska.



– Ten „zmiot” zebrany podczas pozimowego oczyszczania, czyli piasek z solą, nie może być powtórnie wykorzystany – często się o tym mówi. Dlaczego? Otóż dlatego, że jest on bardzo zanieczyszczony kurzem i innymi odpadami. Jest kwalifikowany jako odpad i trzeba go przekazać do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wykorzystuje się go jako warstwę izolacyjną na składowisku, gdzie stabilizuje powierzchnię kwater i tłumi nieprzyjemne zapachy - wyjaśnia prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

