Rolnicy z regionu liczą straty po zimie. Mówią, że pszenica przetrwa, gorzej z innymi uprawami

2026-03-17, 13:40  Marcin Glapiak/DW
Tegoroczna zima, zwłaszcza siarczyste mrozy, wpłynęły negatywnie na część upraw w Kujawsko-Pomorskiem/Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Tegoroczna zima, zwłaszcza siarczyste mrozy, wpłynęły negatywnie na część upraw w Kujawsko-Pomorskiem. Ucierpiały na pewno jęczmień, owies i rzepak.

Reporter Polskiego Radia PiK sprawdził, jak trudna zima może przełożyć się na plony kujawsko-pomorskich rolników, a przez to w dłuższej perspektywie być może i na ceny żywności.

- W uprawach obserwujemy duży problem - przyznaje Szymon Łuczak z Grupy producenckiej JACEWOO. - W tej chwili sytuacja się powoli klaruje. Pszenice, które były zasiane w terminie i które miały wysoką mrozoodporność, raczej przezimowały. Gorzej jest z jęczmieniami zimowymi, owsami zimowymi, które wymarzły. Co do rzepaku - początkowo nam się wydawało, że uprawy przetrwają, ale w tej chwili widzimy, że najpewniej będzie trzeba siać powtórnie - dodaje.

Straty mogą być duże. W rzepaku może nawet stuprocentowe, tak samo w jęczmieniu ozimym czy owsie. Na polach pszenicy ozimej będzie lepiej, rolnicy prognozują straty na poziomie ok. 10 proc.

Mówi Szymon Łuczak z Grupy producenckiej JACEWOO

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę