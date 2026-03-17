To była droga zima dla samorządów. „Wydaliśmy ćwierć miliona złotych, a zwykle kończymy na 50 tysiącach”

2026-03-17, 09:45  Marcin Doliński/DW
Więcej niż w poprzednich latach na walkę ze skutkami zimy wydano m.in. w Chełmnie/Fot. Chełmno - miasto zakochanych, Facebook

Koszty walki ze śniegiem czy gołoledzią kilkukrotnie przekroczyły zaplnowane środki finansowe. Nasz reporter sprawdzał, o ile więcej niż zazwyczaj wydano w Jeżewie i Chełmnie.

Sroga zima uderzyła finansowo w budżety samorządów.
Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo, zapewnia, w że w krytycznym momencie nieważne były koszty, a to, by mieszkańcy mogli bezpiecznie dojechać do pracy i szkoły. - Zima była bardzo trudna nie ze względu na opady śniegu, z tym dość dobrze sobie radziliśmy. Dwa razy problem pojawił się przy bardzo szybko marznących opadach deszczu. To pierwsza od kilkudziesięciu lat taka zima. Na walkę z jej skutkami wydaliśmy ponad 160 tysięcy złotych.

Jeszcze więcej wydano w mieście zakochanych. Wiceburmistrz Chełmna Piotr Murawski mówi, że skala jest niesamowita. - Wydaliśmy ćwierć miliona złotych, a zwykle kończymy sezon z wydatkami rzędu 50 tysięcy złotych - wskazuje.

Relacja Marcina Dolińskiego

Chełmno

Region

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy przejęła sprawę śmierci mężczyzny w Grudziądzu - dowiedziało się Polskie Radio PiK

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę