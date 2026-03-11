Groźny pożar pod Mogilnem. Rolnik stracił wiele sprzętu potrzebnego do pracy
Ogień w warsztacie wybuchł nocą. Strażacy ruszyli na pomoc przed godz. 2.
Spłonął budynek gospodarczy w miejscowości Padniewo niedaleko Mogilna. Spaliły się ładowarka teleskopowa, ciągnik rolniczy oraz wyposażenie warsztatu.
- Nadpalone zostały też dwa kolejne pojazdy rolnicze - informują strażacy z Mogilna.
Straty szacowane są na 380 tys. zł.
Na pomoc rolnikowi ruszyły zastępy z JRG Mogilno oraz OSP Padniewo, OSP Niestronno, OSP Kwieciszewo i OSP Gębice. Przyjechała też policja, konieczne było wsparcie pogotowia energetycznego.