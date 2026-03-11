Oszustwa internetowe w Nakle. Borys M. zatrzymany w Londynie

2026-03-11, 09:28 MK

Według śledczych, podejrzany wykorzystywał popularne portale typu marketplace do oferowania towarów, których nigdy nie posiadał (fot. Freepik)

Po blisko dekadzie ukrywania się przed organami ścigania, 41-letni Borys M. trafił w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mężczyzna podejrzany o szereg oszustw na popularnej platformie handlowej został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Nakła nad Notecią, gdzie usłyszał ponad sto zarzutów.

Wielka obława zakończona w Londynie



Sukcesem zakończyły się wieloletnie poszukiwania mężczyzny, za którym wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Borys M. pod koniec lutego 2026 roku został przekazany polskim służbom na terytorium Londynu, a następnie przetransportowany drogą powietrzną do kraju. 6 marca bieżącego roku doprowadzono go przed oblicze prokuratora, co stanowiło finał trwającej dziewięć lat ucieczki przed odpowiedzialnością karną za czyny popełnione na szkodę wielu osób.



Ponad setka pokrzywdzonych w całej Polsce

Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią przedstawiła zatrzymanemu łącznie 116 zarzutów dotyczących przestępstw popełnionych w latach 2013-2014. Jak wynika z ustaleń śledczych, podejrzany wykorzystywał popularne portale typu marketplace do oferowania towarów, których nigdy nie posiadał . Oferował między innymi czytniki e-booków, a po otrzymaniu wpłaty od kupujących, zrywał kontakt i nie wysyłał zamówionych przedmiotów.





- W toku składanych wyjaśnień podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów - informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Areszt i widmo kolejnych zarzutów



Z uwagi na realną obawę ponownej ucieczki oraz fakt, że 41-latek przez lata przebywał poza granicami Polski, prokurator zawnioskował o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy . To jednak może nie być koniec kłopotów Borysa M., ponieważ śledczy analizują inne toczące się w całym kraju postępowania , które mogą skutkować rozszerzeniem listy zarzutów.



