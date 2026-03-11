Oszustwa internetowe w Nakle. Borys M. zatrzymany w Londynie

2026-03-11, 09:28  MK
Według śledczych, podejrzany wykorzystywał popularne portale typu marketplace do oferowania towarów, których nigdy nie posiadał (fot. Freepik)

Według śledczych, podejrzany wykorzystywał popularne portale typu marketplace do oferowania towarów, których nigdy nie posiadał (fot. Freepik)

Po blisko dekadzie ukrywania się przed organami ścigania, 41-letni Borys M. trafił w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mężczyzna podejrzany o szereg oszustw na popularnej platformie handlowej został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Nakła nad Notecią, gdzie usłyszał ponad sto zarzutów.

Wielka obława zakończona w Londynie

Sukcesem zakończyły się wieloletnie poszukiwania mężczyzny, za którym wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Borys M. pod koniec lutego 2026 roku został przekazany polskim służbom na terytorium Londynu, a następnie przetransportowany drogą powietrzną do kraju. 6 marca bieżącego roku doprowadzono go przed oblicze prokuratora, co stanowiło finał trwającej dziewięć lat ucieczki przed odpowiedzialnością karną za czyny popełnione na szkodę wielu osób.

Ponad setka pokrzywdzonych w całej Polsce

Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią przedstawiła zatrzymanemu łącznie 116 zarzutów dotyczących przestępstw popełnionych w latach 2013-2014. Jak wynika z ustaleń śledczych, podejrzany wykorzystywał popularne portale typu marketplace do oferowania towarów, których nigdy nie posiadał. Oferował między innymi czytniki e-booków, a po otrzymaniu wpłaty od kupujących, zrywał kontakt i nie wysyłał zamówionych przedmiotów.

- W toku składanych wyjaśnień podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów - informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Areszt i widmo kolejnych zarzutów

Z uwagi na realną obawę ponownej ucieczki oraz fakt, że 41-latek przez lata przebywał poza granicami Polski, prokurator zawnioskował o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy. To jednak może nie być koniec kłopotów Borysa M., ponieważ śledczy analizują inne toczące się w całym kraju postępowania, które mogą skutkować rozszerzeniem listy zarzutów.

Za popełnione oszustwa, kwalifikowane z artykułu 286 Kodeksu karnego, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Nakło

Region

Rośnie popularność sklepów militarnych. Odwiedzają je nie tylko wojskowi, ale i uczniowie [zdjęcia]

Rośnie popularność sklepów militarnych. Odwiedzają je nie tylko wojskowi, ale i uczniowie [zdjęcia]

2026-03-11, 10:40
Groźny pożar pod Mogilnem. Rolnik stracił wiele sprzętu potrzebnego do pracy

Groźny pożar pod Mogilnem. Rolnik stracił wiele sprzętu potrzebnego do pracy

2026-03-11, 09:45
Z punktu widzenia militarnego Bydgoszcz jest kluczowym ośrodkiem we współpracy w ramach NATO [Rozmowa Dnia]

„Z punktu widzenia militarnego Bydgoszcz jest kluczowym ośrodkiem we współpracy w ramach NATO” [Rozmowa Dnia]

2026-03-11, 08:58
Najlepiej wiedzą, co we wsi piszczy. Dzisiaj świętuje ponad 40 tysięcy sołtysek i sołtysów w kraju

Najlepiej wiedzą, co we wsi piszczy. Dzisiaj świętuje ponad 40 tysięcy sołtysek i sołtysów w kraju

2026-03-11, 08:40
Mobilny psycholog i sprzątanie bardzo zaniedbanych mieszkań. To nowa oferta MOPS

Mobilny psycholog i sprzątanie bardzo zaniedbanych mieszkań. To nowa oferta MOPS

2026-03-11, 07:55
Toruń. Archeolodzy odnaleźli pochówki z okresu wojny głodowej z 1414 roku

Toruń. Archeolodzy odnaleźli pochówki z okresu wojny głodowej z 1414 roku

2026-03-11, 07:00
Burmistrzowie na konwencie w Nakle. Ważny temat: inwestycje w bezpieczeństwo

Burmistrzowie na konwencie w Nakle. Ważny temat: inwestycje w bezpieczeństwo

2026-03-10, 21:00
W Toruniu powstaną dwa Centra Integracji Międzypokoleniowej. Mieszkańcy zadecydowali

W Toruniu powstaną dwa Centra Integracji Międzypokoleniowej. Mieszkańcy zadecydowali

2026-03-10, 20:20
Republika Łotewska ma już swoje przedstawicielstwo w Toruniu: konsulat honorowy

Republika Łotewska ma już swoje przedstawicielstwo w Toruniu: konsulat honorowy

2026-03-10, 18:16

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę