Oszustwa internetowe w Nakle. Borys M. zatrzymany w Londynie

Według śledczych, podejrzany wykorzystywał popularne portale typu marketplace do oferowania towarów, których nigdy nie posiadał (fot. Freepik)
Po blisko dekadzie ukrywania się przed organami ścigania, 41-letni Borys M. trafił w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mężczyzna podejrzany o szereg oszustw na popularnej platformie handlowej został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Nakła nad Notecią, gdzie usłyszał ponad sto zarzutów.
Wielka obława zakończona w Londynie
Sukcesem zakończyły się wieloletnie poszukiwania mężczyzny, za którym wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Borys M. pod koniec lutego 2026 roku został przekazany polskim służbom na terytorium Londynu, a następnie przetransportowany drogą powietrzną do kraju. 6 marca bieżącego roku doprowadzono go przed oblicze prokuratora, co stanowiło finał trwającej dziewięć lat ucieczki przed odpowiedzialnością karną za czyny popełnione na szkodę wielu osób. Ponad setka pokrzywdzonych w całej Polsce
Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią przedstawiła zatrzymanemu łącznie 116 zarzutów dotyczących przestępstw popełnionych w latach 2013-2014. Jak wynika z ustaleń śledczych, podejrzany wykorzystywał popularne portale typu marketplace do oferowania towarów, których nigdy nie posiadał. Oferował między innymi czytniki e-booków, a po otrzymaniu wpłaty od kupujących, zrywał kontakt i nie wysyłał zamówionych przedmiotów.
- W toku składanych wyjaśnień podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów - informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.
Areszt i widmo kolejnych zarzutów
Z uwagi na realną obawę ponownej ucieczki oraz fakt, że 41-latek przez lata przebywał poza granicami Polski, prokurator zawnioskował o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy. To jednak może nie być koniec kłopotów Borysa M., ponieważ śledczy analizują inne toczące się w całym kraju postępowania, które mogą skutkować rozszerzeniem listy zarzutów.
Za popełnione oszustwa, kwalifikowane z artykułu 286 Kodeksu karnego, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę