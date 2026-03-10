Burmistrzowie na konwencie w Nakle. Ważny temat: inwestycje w bezpieczeństwo

2026-03-10, 21:00  Tatiana Adonis/KB
Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego/fot. Tatiana Adonis

Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego/fot. Tatiana Adonis

Przewozy autobusowe, budowa dróg, konkursy w ramach programów unijnych - o tym rozmawiali burmistrzowie z naszego regionu. W Nakle zebrał się Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wśród tematów było także wdrażanie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
W tym roku na bezpieczeństwo dla województwa kujawsko-pomorskiego ma trafić ponad 255 milionów złotych. Trwa właśnie nabór wniosków, o czym przypomniał wojewoda Michał Sztybel. – Nabór dotyczy części inwestycyjnej, budowlanej, czyli chodzi o schrony, miejsca ukrycia, doraźnego schronienia, magazyny, stacje uzdatniania wody. Będzie także możliwość zakupu wyposażenia, ale dopiero w kolejnym naborze wniosków w trakcie roku. Teraz priorytetem są inwestycje.

– Ostatnio udało się nam kupić cysternę do wody pitnej z dużym ciągnikiem – mówi Maciej Góral, burmistrz Radzynia Chełmińskiego. – Na pewno chciałbym zwrócić uwagę na magazyny i miejsca schronienia, które w czasie pokoju będą przeznaczone na uroczystości publiczne, a w sytuacjach kryzysowych będziemy mogli je wykorzystać właśnie do tych celów.

– Jako były wojskowy, żołnierz zawodowy, uważam, że więcej środków powinno być kierowanych nie na miejsca doraźnego schronienia, tzw. MDS-y, czy mówiąc popularnie schrony, ale na sprzęt i budowanie systemu opartego na ludziach, czyli na mieszkańcach – ocenia Dariusz Wądołowski, burmistrz Pruszcza. – Dzisiaj, tak jak mój samorząd, dostosowuję się do tego, co proponuje ministerstwo, do tego podziału środków. Robimy projekty MDS-ów, oczywiście zaczniemy budowę, przypuszczam, że od przyszłego roku, jeżeli będą środki na ten cel.

Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis

Nakło

Region

