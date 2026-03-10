Pierwsza pomoc na szóstkę. Koła Gospodyń Wiejskich uczą się pomagać w sytuacjach zagrożenia [zdjęcia i wideo]

2026-03-10, 17:39  Marcin Doliński/BN
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu świeckiego uczą się pomagać w sytuacjach zagrożenia/fot. Marcin Doliński

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu świeckiego uczą się pomagać w sytuacjach zagrożenia/fot. Marcin Doliński

Jak udzielić pierwszej pomocy, gdzie szukać schronienia podczas kataklizmu i jak radzić sobie w kryzysowej sytuacji - między innymi tego uczą się panie z Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie świeckim.

- Cała inicjatywa wyszła z tego, że, jak życie pokazuje, sytuacje kryzysowe często nas dopadają, np. powodzie czy wszelkiego rodzaju wichury. Koła Gospodyń Wiejskich bardzo często chcą pomóc uczciwie - mówi Magdalena Potulska, wojewódzki koordynator Kół Gospodyń Wiejskich.

Nasz reporter zapytał uczestniczki szkolenia o wrażenia. Uważają, że wiedza na temat pierwszej pomocy jest potrzebna. - Czasem trzeba pomóc członkom rodziny, bo, nie daj Boże, ktoś zasłabnie, albo coś się stanie u nas w świetlicy. Wtedy musimy wiedzieć, jak pomóc tej osobie - usłyszał Marcin Doliński z Polskiego Radia PiK.

Szkolenie o bezpieczeństwie odbywa się w Drzycimiu. Prowadzą je strażacy ze Świecia. Po ukończeniu szkolenia wszystkie uczestniczki otrzymają czujniki czadu.

Relacja Marcin Dolińskiego

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu świeckiego uczą się pomagać w sytuacjach zagrożenia/wideo Marcin Doliński

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu świeckiego uczą się pomagać w sytuacjach zagrożenia/fot. Marcin Doliński

