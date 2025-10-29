Najciekawszy wiejski witacz to dzieło mieszkańców Grzybna. Ustawili przy drodze krowę

2025-10-29, 07:00  Michał Zaręba/Redakcja
Koło Gospodyń Wiejskich z Józefowa „Fajne babki" dostało nagroda za prowadzenie świetlicy wiejskiej/fot. Michał Zaręba

W Osadzie Karbówko wręczono nagrody w konkursie na „Pomysłowy witacz dożynkowy 2025". Doceniono też aktywność wiejskich świetlic. Za 60-letnią działalność koło gospodyń wiejskich z Sitna zostało odznaczone medalem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Na początek: witacz. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Grzybno z gminy Unisław, w powiecie chełmińskim.
- Przywieźliśmy i ustawiliśmy baloty ze słomy, a nasze drogie panie przyozdobiły je i zrobiły z tego taką fajną i bardzo naturalną krowę. Wszyscy na tego witacza zwracali uwagę, robili sobie zdjęcia. Szczególnie ciekawie nasz witacz wyglądał wieczorem i w nocy - mówili Mateusz Poznański i Dariusz Jabłoński, sołtys. - Dożynki to podziękowanie za plony, za to, że się udało je zebrać.
Koło Gospodyń Wiejskich z Józefowa „Fajne babki" dostało nagroda za prowadzenie świetlicy wiejskiej. Grupa pań realizuje właśnie duży projekt zatytułowany „Razem możemy więcej - kultywowanie dziedzictwa Kujaw" - Oprócz warsztatów rękodzielniczych - od tego zaczynałyśmy, poszerzyłyśmy naszą aktywność o sferze kulinarną, cukierniczą - mówią gospodynie z Józefowa.

Więcej w relacji Michała Zaręby.

Relacja Michała Zaręby

