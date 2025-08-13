Marszałek nagrodzi najbardziej pomysłowe witacze dożynkowe. W puli nagród jest 17 tys. zł

Witacz, sołectwo Szymborno, gmina Kijewo Królewskie 2021 r./fot. Magdalena Pudło
Konkurs na najciekawszy witacz dożynkowy jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
- Choć żniwa jeszcze w pełni, na rogatkach wielu miejscowości można już zobaczyć tradycyjne witacze dożynkowe. Tradycją stało się już też, że najlepsze z tego rodzaju prac nagradzamy w naszym konkursie, adresowanym do sołectw w całym regionie – przypomina Beata Krzemińska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego.
- Pomysłowe, czasem zabawne, zawsze wymagające pracy zespołu zapaleńców, wiejskich społeczników. Tradycja to siła, ten konkurs to ukłon w jej stronę. Pula nagród wynosi 17 tysięcy złotych – dodaje marszałek Piotr Całbecki.
Ideą konkursu jest kultywowanie tradycji oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości. Na zgłoszenia jest czas do 30 września, można to zrobić wysyłając zgłoszenie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Konkurs Pomysłowy witacz dożynkowy 2025”
Gminy mogą zgłosić jedno sołectwo, a sołectwo może zgłosić jeden witacz dożynkowy. Na instalacji należy zamieścić nazwę miejscowości i rok sporządzenia, instalacja powinna być także udostępniona do wglądu komisji konkursowej do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
Przewidziane nagrody: I miejsce – 7 tys. zł, II miejsce – 5 tys. zł, III miejsce – 3 tys. zł oraz dwa wyróżnienia po 1 tys. zł każde.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę