Marszałek nagrodzi najbardziej pomysłowe witacze dożynkowe. W puli nagród jest 17 tys. zł

Witacz, sołectwo Szymborno, gmina Kijewo Królewskie 2021 r./fot. Magdalena Pudło

Konkurs na najciekawszy witacz dożynkowy jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

- Choć żniwa jeszcze w pełni, na rogatkach wielu miejscowości można już zobaczyć tradycyjne witacze dożynkowe. Tradycją stało się już też, że najlepsze z tego rodzaju prac nagradzamy w naszym konkursie, adresowanym do sołectw w całym regionie – przypomina Beata Krzemińska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego.

- Pomysłowe, czasem zabawne, zawsze wymagające pracy zespołu zapaleńców, wiejskich społeczników. Tradycja to siła, ten konkurs to ukłon w jej stronę. Pula nagród wynosi 17 tysięcy złotych – dodaje marszałek Piotr Całbecki.



Ideą konkursu jest kultywowanie tradycji oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości. Na zgłoszenia jest czas do 30 września, można to zrobić wysyłając zgłoszenie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Konkurs Pomysłowy witacz dożynkowy 2025”



Gminy mogą zgłosić jedno sołectwo, a sołectwo może zgłosić jeden witacz dożynkowy. Na instalacji należy zamieścić nazwę miejscowości i rok sporządzenia, instalacja powinna być także udostępniona do wglądu komisji konkursowej do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.



Przewidziane nagrody: I miejsce – 7 tys. zł, II miejsce – 5 tys. zł, III miejsce – 3 tys. zł oraz dwa wyróżnienia po 1 tys. zł każde.