Reportażystka PR PiK w finale konkursu NGO Hero. Zgłaszały organizacje pozarządowe

2025-08-13, 18:11 Michał Zaręba/Redakcja

Adriana Andrzejewska-Kuras/fot. Piotr Ulanowski

Reportażystka Polskiego Radia PiK, Adriana Andrzejewska Kuras weszła do finału konkursu NGO Hero. Spośród zgłoszeń z całej Polski, w kategorii „media" jury nominowało pięć osób.

Konkurs docenienia osoby za ich wkład i zaangażowanie w rozwój organizacji pozarządowych. Nasza redakcyjna koleżanka na co dzień zajmuje się tematami społecznymi. Przygotowuje reportaże i audycje publicystyczne.

Z Polskim Radiem Pomorza i Kujaw – rozgłośnią regionalną Polskiego Radia związana jest od 17 lat. Jak samo o sobie pisze, uwielbi poznawać nowych ludzi, ich historie i pasje, a następnie przekuwać je w radiowe opowieści, wierząc, że dźwiękiem można wyrazić więcej niż obrazem. Poza pracą spędza czas z rodziną i podróżuje.



Oficjalna Gala Konkursu odbędzie się 8 września w Krakowie.



