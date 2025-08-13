Reportażystka PR PiK w finale konkursu NGO Hero. Zgłaszały organizacje pozarządowe
Reportażystka Polskiego Radia PiK, Adriana Andrzejewska Kuras weszła do finału konkursu NGO Hero. Spośród zgłoszeń z całej Polski, w kategorii „media" jury nominowało pięć osób.
Konkurs docenienia osoby za ich wkład i zaangażowanie w rozwój organizacji pozarządowych. Nasza redakcyjna koleżanka na co dzień zajmuje się tematami społecznymi. Przygotowuje reportaże i audycje publicystyczne.
Z Polskim Radiem Pomorza i Kujaw – rozgłośnią regionalną Polskiego Radia związana jest od 17 lat. Jak samo o sobie pisze, uwielbi poznawać nowych ludzi, ich historie i pasje, a następnie przekuwać je w radiowe opowieści, wierząc, że dźwiękiem można wyrazić więcej niż obrazem. Poza pracą spędza czas z rodziną i podróżuje.
Oficjalna Gala Konkursu odbędzie się 8 września w Krakowie.
O konkursie: „Konkurs NGO Hero jest rozszerzeniem idei, która była w Fundacji Pro NGO obecna od kilku lat: docenienia konkretnych osób za wkład i zaangażowanie w rozwój organizacji pozarządowych w Polsce. Pokażmy, że za rozwojem każdej organizacji pozarządowej stoją konkretni ludzie z otoczenia NGO. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać tylko organizacje pozarządowe, które z nimi współpracowały."
źr.ngohero.pl