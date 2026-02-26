Wójtowie o bezpieczeństwie: Trudno nam planować większe inwestycje. Po konwencie w Wielkiej Nieszawce  

Konwent wójtów w Wielkiej Nieszawce/fot. Monika Kaczyńska
Jak przebiega realizacja zadań, wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej? M.in. o tym rozmawiali wójtowie z regionu w Wielkiej Nieszawce (powiat toruński).
Odbywał się tam 47. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Liczyliśmy, że kolejny nabór wniosków na realizację zadań, związanych z bezpieczeństwem, będzie naborem wieloletnim - podkreślał przewodniczący konwentu i wójt gminy Cekcyn Jacek Brygman. - Tylko wtedy możemy realizować zadania o większej wartości inwestycyjnej – takie, jak przygotowanie magazynów, miejsc schronienia – są to inwestycje kilkumilionowe, nawet w gminach wiejskich. Niestety okazuje się, że nabór znowu jest roczny, więc ciężko planować większe inwestycje.
- Jeżeli chodzi o ilości pieniędzy, które są przekazywane na te cele, to są niewystarczające – dodał Andrzej Olszewski, wójt gminy Aleksandrów Kujawski. - To powoduje niestety, że nie ma takiej inwestycji, którą moglibyśmy zrobić. Choć globalnie są to duże pieniądze, to kiedy podzieli się je na poszczególne powiaty i gminy, to okazuje się, że jest ich stosunkowo niewiele.
- Jest przygotowana nowelizacja, która wprowadzi finansowanie wieloletnie – odpowiadał wojewoda Michał Sztybel. - Program ochrony ludności „Horyzont” będzie nawet pięcioletni. Nowelizacja jest procedowana, więc to jest kwestia formalności. (...)
W programie konwentu była też m.in. debata o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg i działalności Kujawsko-Pomorskiej Rady Sołtysów.
