Wiceszef MSWiA w Grudziądzu: Są pieniądze na budowę schronów i miejsc schronienia

2025-09-15, 14:02  Polska Agencja Prasowa/Marcin Doliński/Redakcja
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański (w środku) i prezydent Grudziądza Maciej Glamowski (z prawej) podczas konferencji prasowej w Grudziądzu/fot. Tytus Żmijewski, PAP

- Nigdy nie było tak dużo pieniędzy na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, jak te przewidziane w programie na lata 2025-2026. W tym roku na ten cel wydanych zostanie 5 mld zł – mówił w Grudziądzu wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.

Wiceminister przypomniał, że 5 grudnia zeszłego roku została uchwalona Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, a w ślad za nią przyjęto program na lata 2025-2026.

Program nie będzie wygasał przez kilka lat
- Finansowanie zapewnione jest na poziomie 0,3 proc. PKB rocznie, co daje gwarancję, że program nie będzie wygasał przez kilka, kilkanaście lat. - Wojewoda, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast mają obowiązek planowania, organizowania zakupów i inwestycji służących ludności - mówił Tomasz Szymański. - Dotyczy to zakupów, które są niezbędne do tego, żeby utrzymywać stany magazynowe, ale też wybudowanie schronów i miejsc schronienia.

Wiceszef MSWiA podał, że województwo kujawsko-pomorskie otrzymało na ten rok prawie 240 mln zł. Zaznaczył, że program był wdrażany w trybie ekspresowym i nie jest doskonały. Trwają prace nad tym, jak go ulepszyć i uczynić z niego wieloletni program zapewniający ciągłość i stabilność finansowania, szczególnie inwestycji budowlanych.

11 mln zł dla Grudziądza
Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel poinformował, że Grudziądz w ramach programu w tym roku otrzyma 11 mln zł. Zaznaczył, że przy podziale środków uwzględniono to, że w mieście funkcjonują Wojskowe Zakłady Uzbrojenia i Regionalny Szpital Specjalistyczny współpracujący z wojskiem. Podał też, że w woj. kujawsko-pomorskim dotąd wydane zostały decyzje o przyznaniu środków dla samorządów na 113 mln zł, a umowy podpisane już zostały na 47 mln zł.

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski przekazał, że z przyznanych pieniędzy 2,5 mln zł przeznaczono na zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej, a pozostałe środki posłużą m.in. na wykonanie dokumentacji technicznej parkingu podziemnego jako miejsca schronienia, budowę placu utwardzonego służącego do ewentualnej ewakuacji ludności przez Wisłę, zakup agregatów prądotwórczych, modernizację centrali telefonicznej urzędu miasta, szkolenia pracowników urzędu i spółek komunalnych.

