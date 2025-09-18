Wielki powrót na grudziądzki rynek. Zabytkowy zegar po 85 latach przerwy znowu odmierza czas

2025-09-18, 11:01 Marcin Doliński / Redakcja

Grudziądzki zegar na jednej z pocztówek. Obok Paweł Han, pomysłodawca przywrócenia mu dawnego blasku. / Fot. Marcin Doliński Tak prezentuje się zegar po zmroku. / Fot. Marcin Doliński

Charakterystyczny obiekt, kojarzony z historycznych zdjęć i widokówek, ponownie pojawił się na grudziądzkim Rybim Rynku. Nowe życie dał mu pasjonat historii - Paweł Han.

Zegar jest symbolem tej części miasta. Odmierzał czas do 1940 roku, a potem zniknął. Odnaleziono go dopiero po latach. Zabytkiem zainteresował się Paweł Han, który projekt jego naprawy zgłosił do budżetu obywatelskiego. I udało się. Mieszkańcy zagłosowali za jego odnowieniem. Teraz znów może cieszyć oko grudziądzan.



- Inspiracją do tego pomysłu były stare fotografie miasta. Musiał to być bardzo ważny obiekt, skoro tyle razy pojawiał się na archiwalnych zdjęciach. Chciałem to odtworzyć - mówi Paweł Han. - Bez głosów mieszkańców, pomysłu nie udałoby się zrealizować.



Naprawa zegara kosztowała 35 tys. zł.