Grudziądzki szpital dostał pieniądze z KPO. Lecznica zainwestuje w cyfryzację i cyberochronę

To będzie wielka transformacja cyfrowa szpitala w Grudziądzu. Placówka, jako kluczowa dla bezpieczeństwa regionu, musi wdrożyć nowe rozwiązania informatyczne/fot. grudziadz.pl/Studio Vento
Grudziądzki szpital beneficjentem konkursu. Na konto lecznicy trafi 12 milionów złotych z funduszu KPO. Placówka wykorzysta unijne wsparcie na rozbudowę systemów cyfrowych i bezpieczeństwo informatyczne.
To będzie wielka transformacja cyfrowa szpitala w Grudziądzu. Placówka, jako kluczowa dla bezpieczeństwa regionu, musi wdrożyć nowe rozwiązania informatyczne.
- Szpital otrzyma w ramach konkursu dofinansowanie w wysokości 12 milionów złotych, które w ponad połowie zostanie przeznaczone na cyberbezpieczeństwo - przekazała dyrektorka lecznicy, Agata Kurkowska. - Pozostałe obszary wsparcia to digitalizacji dokumentacji medycznej, wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji oraz wymiana sprzętu informatycznego do codziennej pracy.
W ramach projektu zaplanowano:
wymianę sprzętu informatycznego na potrzeby obsługi systemów szpitalnych oraz obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
digitalizację dokumentacji medycznej w celu zasilenia systemu systemów centralnych
zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa szpitala
wdrożenie rozwiązań AI optymalizujących procesy szpitalne i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych
Cały projekt będzie kosztować prawie 15 milionów złotych.
