Grudziądzki szpital dostał pieniądze z KPO. Lecznica zainwestuje w cyfryzację i cyberochronę

2025-09-22, 07:55 Marcin Doliński/Redakcja

To będzie wielka transformacja cyfrowa szpitala w Grudziądzu. Placówka, jako kluczowa dla bezpieczeństwa regionu, musi wdrożyć nowe rozwiązania informatyczne/fot. grudziadz.pl/Studio Vento

Grudziądzki szpital beneficjentem konkursu. Na konto lecznicy trafi 12 milionów złotych z funduszu KPO. Placówka wykorzysta unijne wsparcie na rozbudowę systemów cyfrowych i bezpieczeństwo informatyczne.

To będzie wielka transformacja cyfrowa szpitala w Grudziądzu. Placówka, jako kluczowa dla bezpieczeństwa regionu, musi wdrożyć nowe rozwiązania informatyczne.



- Szpital otrzyma w ramach konkursu dofinansowanie w wysokości 12 milionów złotych, które w ponad połowie zostanie przeznaczone na cyberbezpieczeństwo - przekazała dyrektorka lecznicy, Agata Kurkowska. - Pozostałe obszary wsparcia to digitalizacji dokumentacji medycznej, wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji oraz wymiana sprzętu informatycznego do codziennej pracy.



W ramach projektu zaplanowano:



wymianę sprzętu informatycznego na potrzeby obsługi systemów szpitalnych oraz obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

digitalizację dokumentacji medycznej w celu zasilenia systemu systemów centralnych

zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa szpitala

wdrożenie rozwiązań AI optymalizujących procesy szpitalne i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych