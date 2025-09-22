Grudziądzki szpital dostał pieniądze z KPO. Lecznica zainwestuje w cyfryzację i cyberochronę

2025-09-22, 07:55  Marcin Doliński/Redakcja
To będzie wielka transformacja cyfrowa szpitala w Grudziądzu. Placówka, jako kluczowa dla bezpieczeństwa regionu, musi wdrożyć nowe rozwiązania informatyczne/fot. grudziadz.pl/Studio Vento

To będzie wielka transformacja cyfrowa szpitala w Grudziądzu. Placówka, jako kluczowa dla bezpieczeństwa regionu, musi wdrożyć nowe rozwiązania informatyczne/fot. grudziadz.pl/Studio Vento

Grudziądzki szpital beneficjentem konkursu. Na konto lecznicy trafi 12 milionów złotych z funduszu KPO. Placówka wykorzysta unijne wsparcie na rozbudowę systemów cyfrowych i bezpieczeństwo informatyczne.

To będzie wielka transformacja cyfrowa szpitala w Grudziądzu. Placówka, jako kluczowa dla bezpieczeństwa regionu, musi wdrożyć nowe rozwiązania informatyczne.

- Szpital otrzyma w ramach konkursu dofinansowanie w wysokości 12 milionów złotych, które w ponad połowie zostanie przeznaczone na cyberbezpieczeństwo - przekazała dyrektorka lecznicy, Agata Kurkowska. - Pozostałe obszary wsparcia to digitalizacji dokumentacji medycznej, wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji oraz wymiana sprzętu informatycznego do codziennej pracy.

W ramach projektu zaplanowano:

  • wymianę sprzętu informatycznego na potrzeby obsługi systemów szpitalnych oraz obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
  • digitalizację dokumentacji medycznej w celu zasilenia systemu systemów centralnych
  • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa szpitala
  • wdrożenie rozwiązań AI optymalizujących procesy szpitalne i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych

Cały projekt będzie kosztować prawie 15 milionów złotych.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

Tylko dziś podróż regionalnym pociągiem za darmo Zamiast biletu: dowód rejestracyjny i osobisty

Tylko dziś podróż regionalnym pociągiem za darmo! Zamiast biletu: dowód rejestracyjny i osobisty

2025-09-22, 09:58
Czy przedsiębiorcy powinni się obawiać e- Faktur Wyjaśniamy w Rozmowie Dnia PR PiK

Czy przedsiębiorcy powinni się obawiać e- Faktur? Wyjaśniamy w „Rozmowie Dnia" PR PiK

2025-09-22, 08:59
Kolizja w podbydgoskim Pawłówku. Zderzyły się dwa auta. Są utrudnienia

Kolizja w podbydgoskim Pawłówku. Zderzyły się dwa auta. Są utrudnienia

2025-09-22, 08:42
Hematologia rozwija się bardzo szybko. O postępach tej dziedziny mówiono w Bydgoszczy

Hematologia rozwija się bardzo szybko. O postępach tej dziedziny mówiono w Bydgoszczy

2025-09-22, 07:00
Urodziny pełną parą Kolejowy emeryt zaprosił gości na stację Bydgoszcz Główna [zdjęcia]

Urodziny pełną parą! Kolejowy emeryt „zaprosił" gości na stację Bydgoszcz Główna [zdjęcia]

2025-09-21, 21:01
Są tajemnicze, fascynujące i... nie żądają spacerów. Egzotyczne targi w Arenie Toruń [zdjęcia]

Są tajemnicze, fascynujące i... nie żądają spacerów. Egzotyczne targi w Arenie Toruń [zdjęcia]

2025-09-21, 18:04
Chciał zmienić oponę w ciężarówce, potrącił go bus. Śmiertelny wypadek na A1 w regionie

Chciał zmienić oponę w ciężarówce, potrącił go bus. Śmiertelny wypadek na A1 w regionie

2025-09-21, 16:41
W jedno drzewo uderzyło auto, a drugie się przewróciło. Ranni kierowca i ratownik medyczny [zdjęcia]

W jedno drzewo uderzyło auto, a drugie się przewróciło. Ranni kierowca i ratownik medyczny [zdjęcia]

2025-09-21, 16:30
Ślepy kot uwięziony w 7-metrowej studni. Zwierzę uratowali strażacy z OSP Osielsko [zdjęcia]

Ślepy kot uwięziony w 7-metrowej studni. Zwierzę uratowali strażacy z OSP Osielsko [zdjęcia]

2025-09-21, 14:34

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę