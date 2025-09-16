Grudziądz. Kupiłeś bilet na przejazd komunikacją miejską? Możesz wygrać atrakcyjne nagrody

2025-09-16, 17:07 Marcin Doliński / Redakcja

Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez MZK Grudziądz 7 grudnia. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

To kontynuacja kampanii społecznej „Nie ryzykuj, skasuj bilet”, której celem jest uświadomienie pasażerom, że jazda na gapę się nie opłaca.

Wcześniej przygotowano ulotki edukacyjne i film promujący zakup biletów. W ramach drugiego etapu akcji, można wygrać cenne nagrody, wystarczy kupić bilet okresowy i wymyśleć krótkie hasło promocyjne.



- Dla zwycięzców przygotowaliśmy trzy vouchery o łącznej puli nagród 5 tys. złotych - mówi Paweł Maniszewski, prezes MZK Grudziądz.



W Grudziądzu liczą na kreatywność mieszkańców i na - jak mówią - „fajne i nośne hasła". Wraz z kopią biletów można je przesyłać do MZK do 30 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu 7 grudnia.