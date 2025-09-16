Grudziądz. Kupiłeś bilet na przejazd komunikacją miejską? Możesz wygrać atrakcyjne nagrody
To kontynuacja kampanii społecznej „Nie ryzykuj, skasuj bilet”, której celem jest uświadomienie pasażerom, że jazda na gapę się nie opłaca.
Wcześniej przygotowano ulotki edukacyjne i film promujący zakup biletów. W ramach drugiego etapu akcji, można wygrać cenne nagrody, wystarczy kupić bilet okresowy i wymyśleć krótkie hasło promocyjne.
- Dla zwycięzców przygotowaliśmy trzy vouchery o łącznej puli nagród 5 tys. złotych - mówi Paweł Maniszewski, prezes MZK Grudziądz.
W Grudziądzu liczą na kreatywność mieszkańców i na - jak mówią - „fajne i nośne hasła". Wraz z kopią biletów można je przesyłać do MZK do 30 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu 7 grudnia.