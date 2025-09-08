Co zrobić, żeby zostać bohaterem? W Grudziądzu wystarczy skasować bilet – to kampania MZK [film]

2025-09-08, 12:08 Marcin Doliński/Redakcja

W Grudziądzu ruszyła kampania, która zachęca do kasowania biletów/fot: Facebook, MZK Grudziądz

„Nie ryzykuj, skasuj bilet” to tytuł kampanii edukacyjnej trwającej w Grudziądzu. W ramach akcji powstał film zachęcający do kupna biletu. Kto nie jeździ na gapę, jest superbohaterem.

Żeby zostać superbohaterem w Grudziądzu, wystarczy kupić bilet.



– Chcielibyśmy, żeby kasowanie biletu było naturalnym odruchem, czy wyborem, a nie oczekiwaniem „czy mnie złapią”. Do tej pory w przestrzeni miejskiej umieściliśmy plakaty informacyjne i komunikaty głosowe, które przypominają pasażerom o konieczności kasowania biletu – mówi Anna Majchrzak-Poniewierka, dyrektor Wydziału Transportu.



Kolejnym etapem akcji edukacyjnej będą nagrody, które otrzymają podróżnicy kasujący bilety.



– Zdecydowanie dobra inicjatywa, choć wewnętrznie mam trochę mieszane uczucia. Zaczynamy iść w kierunku, kiedy nagradza się normalność – zaznacza mieszkaniec Grudziądza. – Powinniśmy kasować te bilety i być fair w stosunku do innych – dodaje kolejny.



– Są osoby, które jeżdżą na gapę i później się trzęsą ze strachu. Myślę, że taka kampania może zachęcić dużo osób – podkreśla mieszkanka Grudziądza.







