Toruń. Zajezdnia tramwajowa otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających [zdjęcia]

2025-09-15, 07:50 Robert Duliński / Redakcja

Zwiedzanie zajezdni MZK w Toruniu. / Fot. Robert Duliński

Oprócz taboru szynowego można było zobaczyć zabytkowy tramwaj oraz mieszczącą się w piwnicach budynku zajezdni izbę pamięci poświęconą historii toruńskich tramwajów.

- Pamiętam, że w dzieciństwie uwielbiałem jeździć tramwajami. To taki mały pociąg, który radośnie mknie przez miasto - mówi Michał Gordon, archiwista MZK. - Kiedy tylko jest okazja, staramy się pokazać mieszkańcom wnętrze naszej zajezdni.



- Historia Torunia to też historia tramwajów. W zajezdni można obejrzeć jak to kiedyś wyglądało. Wszystkie takie rzeczy pokazywane „od kuchni" są ciekawe - mówi jeden z uczestników zwiedzania siedziby MZK.



Impreza w toruńskim MZK odbyła się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.