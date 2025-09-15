Toruń. Zajezdnia tramwajowa otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających [zdjęcia]

2025-09-15, 07:50  Robert Duliński / Redakcja
Zwiedzanie zajezdni MZK w Toruniu. / Fot. Robert Duliński

Zwiedzanie zajezdni MZK w Toruniu. / Fot. Robert Duliński

Oprócz taboru szynowego można było zobaczyć zabytkowy tramwaj oraz mieszczącą się w piwnicach budynku zajezdni izbę pamięci poświęconą historii toruńskich tramwajów.

- Pamiętam, że w dzieciństwie uwielbiałem jeździć tramwajami. To taki mały pociąg, który radośnie mknie przez miasto - mówi Michał Gordon, archiwista MZK. - Kiedy tylko jest okazja, staramy się pokazać mieszkańcom wnętrze naszej zajezdni.

- Historia Torunia to też historia tramwajów. W zajezdni można obejrzeć jak to kiedyś wyglądało. Wszystkie takie rzeczy pokazywane „od kuchni" są ciekawe - mówi jeden z uczestników zwiedzania siedziby MZK.

Impreza w toruńskim MZK odbyła się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Relacja Roberta Dulińskiego

Toruń
Zwiedzanie zajezdni MZK w Toruniu. / Fot. Robert Duliński Zwiedzanie zajezdni MZK w Toruniu. / Fot. Robert Duliński Zwiedzanie zajezdni MZK w Toruniu. / Fot. Robert Duliński Zwiedzanie zajezdni MZK w Toruniu. / Fot. Robert Duliński

Region

Tomasz Makowski zwyciężył w Wojewódzkim Konkursie Orki

Tomasz Makowski zwyciężył w Wojewódzkim Konkursie Orki

2025-09-15, 06:50
Ponad 130 osób na starcie 4. Biegu Feniksa w Świeciu [zdjęcia]

Ponad 130 osób na starcie 4. Biegu Feniksa w Świeciu [zdjęcia]

2025-09-14, 21:32
Chełmińscy strażacy walczą z plamą oleju na DK 91

Chełmińscy strażacy walczą z plamą oleju na DK 91

2025-09-14, 21:06
Cuda Polski 2025. Trzy miejsca w Kujawsko-Pomorskiem walczą o laury

Cuda Polski 2025. Trzy miejsca w Kujawsko-Pomorskiem walczą o laury

2025-09-14, 19:24
Trzeci w ciągu kilku godzin wypadek na A1. Na DK 10 również utrudnienia

Trzeci w ciągu kilku godzin wypadek na A1. Na DK 10 również utrudnienia

2025-09-14, 18:02
Poznajcie Shelly i jej córkę Peanut. To bohaterki kolejnego odcinka cyklu Zooreporter w PR PiK

Poznajcie Shelly i jej córkę Peanut. To bohaterki kolejnego odcinka cyklu „Zooreporter" w PR PiK

2025-09-14, 17:23
Kumulacja wypadków w Kujawsko-Pomorskiem. Ucierpiało pięć osób, w tym małe dziecko

Kumulacja wypadków w Kujawsko-Pomorskiem. Ucierpiało pięć osób, w tym małe dziecko

2025-09-14, 15:24
W Dzikowie gotowali kluski spod cyca. Podpowiadamy, jak je zrobić

W Dzikowie gotowali „kluski spod cyca". Podpowiadamy, jak je zrobić

2025-09-14, 14:02
Najładniejszy wieniec dożynkowy w Polsce powstał w Kujawsko-Pomorskiem

Najładniejszy wieniec dożynkowy w Polsce powstał w Kujawsko-Pomorskiem!

2025-09-13, 22:42

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę