Coraz więcej torów, coraz lepszy sprzęt. Wieści z budowy zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-10-02, 16:49  Damian Klich/Redakcja
Nowa zajezdnia tramwajowa w Bydgoszczy jest ukończona już w 70 procentach/fot. Damian Klich

Nowa zajezdnia tramwajowa w Bydgoszczy jest ukończona już w 70 procentach. Ma być oddana do użytku w wakacje 2026 roku. Bardzo ważnym elementem obiektu jest między innymi nowa tokarka podtorowa.

- Tokarka podtorowa usprawni pracę, ale też poprawi komfort życia mieszkańców, ponieważ kształt obręczy jest głównym determinantem tego ulicznego hałasu, który powstaje w wyniku właśnie pewnych zniekształceń obręczy tramwajowych - wyjaśnia Piotr Bojar, prezes zarządu MZK. - Dotychczas naprawy obręczy dokonywaliśmy w ten sposób, że wózki były zdejmowane z osi, podnosiliśmy tramwaj do góry. Później te wózki transportowaliśmy do Łodzi, a częściowo dokonywaliśmy też napraw we własnym zakresie. Cały proces naprawy trwał dwa tygodnie, a dzięki tokarce podtorowej ten czas skróci się do ośmiu godzin.
Tokarka podtorowa będzie instalowana na początku przyszłego roku.

- Zajezdnia to nie wszystkie inwestycje w torowiska, jakie realizujemy - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy, Mirosław Kozłowicz. - Wspomnę chociażby o torowisku w ulicy Solskiego. W tej chwili trwa przetarg na realizację tej inwestycji. Wiadukt na ulicy Wojska Polskiego, jak wiemy również wymaga przebudowy. Mamy już przygotowane dokumenty do podpisania umowy, która dzisiaj zostanie podpisana. Trwa również przetarg na budowę pętli przy lesie Gdańskim. Wejście na budowę planujemy na początku stycznia. Jednocześnie trwa przetarg na dokumentację nowego odcinka wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, aż do pętli Bielawy.

W MZK podpisana został umowa z Solarisem na budowę farmy fotowoltaicznej i zakupu 11 autobusów elektrycznych.

Więcej w relacji Damiana Klicha.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

